Beyoğlu'na yeni rota çiziliyor

Galataport'tan Taksim Meydanı'na kadar uzanacak olan Beyoğlu Kültür Yolu Projesi, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından hazırlandı. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un verdiği bilgiye göre, bölgede hemen her gün bir kültür – sanat aktivitesinin yapılacağı proje bu yıl içinde hayata geçirilecek.

Galataport'tan başlayıp Galata Kulesi'ne, oradan Tarık Zafer Tunaya Kültür ve Sanat Merkezi'ne ile Atlas Pasajı’na bağlanan kültür yolunun son durağı Atatürk Kültür Merkezi olacak.

“Kültürün ve sanatın her anlamda Galata’dan başlayıp yukarı doğru giden bir çizgide hayat bulmasını istiyoruz” diyen Bakan Ersoy, “Emek Sineması ve yazın restorasyonu bitmesi planlanan Atlas Sineması da bu yolun önemli bir durağı olacak” dedi.

Atlas Sineması'ndan Atatürk Kültür Merkezi'ne uzanan kısa yolda sondan bir önceki durak ise meydanda kurulması beklenen taşınabilir bir turistik performans alanı olacak. Burada kültür sanat etkinlikleri zanaat atölyelerinin bulunduğu bir alan düzenlenecek.

Galata Meydanı genişletilecek

Beyoğlu Evlendirme Dairesi proje kapsamında kültür ve sanat merkezine dönüştürülecek. Kültür Yolu böylece tünele bağlanacak. Projeyle Galata Meydanı da büyütülecek. Bunun için kamulaştırma yapılacak. Galata Meydanı, İstanbul’un ilk meydanı olarak biliniyor. Tarihi, Cenevizlilere kadar uzanıyor. Ancak yıllar içerisinde aykırı yapılaşma nedeniyle meydan olma özelliğini kısmen de olsa yitirdi. Kültür Yolu Planı’yla Galata Meydanı’na eski özelliği yeniden kazandırılacak.

Galata Kulesi ve çevresi sadece turizmle değil kültür ve sanatla da ön plana çıkacak. Güzel sanatlar, opera, bale ve tiyatro bölümleri, yıl boyunca burada çeşitli etkinlikler gerçekleştirecek.

Galata Mevlevihanesi sema ayinlerinin adresi olmaya devam ederken, Narmanlı Han ise bu güzergahta molaların adresi olacak. İstiklal Caddesi üzerinde vakıflara ait olan tarihi binalarda da restorasyon çalışmalarına katkı sağlanacak.