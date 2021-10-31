Beyoğlu Kültür Yolu Festivali dünya sahnesinde; 64 farklı noktada binden fazla sanatçı sanatseverlerle buluşacak

Birçok medeniyete ev sahipliği yapmış kadim İstanbul’da kültür ve sanatın muhteşem buluşması başladı. Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, dünya sahnesindeki yerini aldı. Festival kapsamında Beyoğlu’nda bulunan 64 farklı noktada binden fazla sanatçı, 17 gün boyunca performanslarını sergileyecek. Önemli bir turizm destinasyonu olan İstanbul’da; konserler, tiyatro oyunları, söyleşiler ve atölyeler ile yerli ve yabancı sanatseverler unutulmaz bir deneyim yaşayacak.

Festivalin açılışında uluslararası medya kuruluşlarının temsilcileriyle buluşan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, “Beyoğlu Kültür Yolu, İstanbul’un modern yüzünü, kültürü ve tarihi ile harmanlayarak ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim yaşatmak üzere hazırladığımız rotanın adıdır.” dedi. Festivalin turizme kazandırılmış bir değer olduğunu kaydeden Bakan Ersoy, “Ülkemizin kültür ve sanat zenginliğini uluslararası bir marka haline getirmekle Türkiye genel markasına da artı bir değer katmış oluyoruz.” diye konuştu.

AKM’nin ardından festival

Kültür ve Turizm Bakanlığı, Atatürk Kültür Merkezi’nin (AKM) 13 yıl sonra yeniden “perde” demesinin ardından görkemli bir etkinlikle yeniden gündeme geldi. Uluslararası boyutuyla dikkat çeken Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, AKM’den start aldı. Kültür yolunun başlangıcı olan AKM’de düzenlenen törende Bakan Ersoy, hem AKM’yi hem de festivali yabancı basın mensuplarına tanıttı.

Bakan Ersoy, yaptığı konuşmada özetle şunları söyledi:

“Dünya sahnesine çıktı”

3 yıl önce çok ciddi bir araştırmanın, değerlendirme ve planlamanın ardından ilk adımlarını attığımız Beyoğlu Kültür Yolu Projesi; Cumhuriyetimizin 98’inci yaşını kutladığımız 29 Ekim’de yeni Atatürk Kültür Merkezi’nin de açılışıyla birlikte İstanbul’dan Türkiye ve Dünya sahnesine çıkmıştır. Bu özel esere yakışır şekilde sahnemizi de Beyoğlu Kültür Yolu Festivali adıyla oldukça görkemli bir şekilde kurduk.

“2 buçuk yılda tamamladık”

Öncelikle modernizm, sanat, kültür ve tarih unsurlarıyla bezediğimiz; şüphesiz dünya çapında bir marka olacağına inandığımız Beyoğlu Kültür Yolu’nun, açılışını gerçekleştirdiğimiz en değerli duraklarından biri olan yeni AKM’den başlayalım. Dünya genelinde benzer yapılara baktığımızda ortalama 7,5 yıl gibi bir inşa süresi görüyoruz. Biz, üstelik de pandemi şartlarında yaklaşık 2,5 yıllık bir süreçte bu prestij eseri tamamladık.

2 milyar liralık maliyet

Yeni Atatürk Kültür Merkezi, yaklaşık 2 milyar lira olan toplam maliyeti ile İstanbul’a ve Türkiye’ye büyük bir yatırım olmuştur. Sadece genel çerçevesiyle verdiğim bu bilgiler bile merkezimizin kültür ve sanat hayatımıza, ulusal ve uluslararası düzeyde katacağı zenginliği ortaya koymaktadır.

“Sırada Londra Filarmoni var”

AKM açılışımızı, özgün bir Türk eseri olan ‘Sinan’ operası ile yaptık. Gerçekten eşsiz bir deneyimdi. Şimdi bu doyumsuz sanat yolculuğuna 31 Ekim’de dünyanın en iyi orkestralarından Londra Filarmoni Orkestrası ile devam edeceğiz. 2 Kasım Salı akşamı ise Grammy ödüllü, yaşayan en büyük caz müzisyenlerinden biri olan Kris Botti burada sahne alacak.

“19. yüzyılda Paris”

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali’ne baktığımızda, uluslararası katılım noktasında çok özel örnekler görmeye devam ediyoruz. Galataport’ta, dünyanın önemli şehirlerinde sanatseverlerle buluşmuş olan “Monet&Friends” dijital sergisi açıldı. Adeta 19’uncu yüzyıl Paris’ine bir zaman yolculuğu başlattık. Taksim Maksim’de Fransız sanatçı Bernar Pra’nın, ünlü ressam Piyer Ogüst Renuar’ın La Grönuiyer adlı eserini yorumladığı, atık malzemelerden yaratılmış enstalasyonu sergileniyor.

“Türk dünyası ve sinema”

‘Korkut Ata Türk Dünyası Film Festivali’ne özellikle bir parantez açmak isterim. 8-12 Kasım tarihleri arasında gerçekleştireceğimiz festivale Kazakistan’dan Saha Cumhuriyeti’ne, Macaristan’dan Ukrayna ve İran’a kadar 13 ülke ve özerk cumhuriyet katılacak. Bakanlardan sinema kuruluşlarının yöneticilerine, oyuncu ve yönetmenlere kadar 100’e yakın üst düzey misafir ağırlayacağız. Çok geniş bir coğrafyadan beyaz perdeye yansıyan farklı düşünceleri, bakış açılarını, fikirleri seyretme imkânı bulacağız.

“Benzersiz bir marka”

Beyoğlu Kültür Yolu, İstanbul’un modern yüzünü, kültürü ve tarihi ile harmanlayarak ziyaretçilerine benzersiz bir deneyim yaşatmak üzere hazırladığımız rotanın adıdır. Beyoğlu Kültür Yolu, benzersiz bir marka yaratma ve iletişim çalışmasıdır. Bu yolda restorasyonlarını yaparak ön plana çıkardığımız tarihi ve kültürel unsurlarla, modern yapılar ve elbette festival ile bir bütün halinde son derece özgün bir cazibe merkezi yarattığımıza inanıyorum. Bu bütünün her bir parçası da İstanbul’un ve Türkiye’nin sosyal, kültürel ve sanat hayatına ayrıca turizmine kazandırılmış birer değerdir.

“Önceliğimiz İstanbul markası”

‘Turizme kazandırılmış değer’ ifadesini kullandım. Doğal olarak bu çalışmaların bir de turizm yönü var. Aslında özelde ülkemizin kültür ve sanat zenginliğini uluslararası bir marka haline getirmekle Türkiye genel markasına da artı bir değer katmış oluyoruz. Bu projeler özelinde baktığımızda ise bizim esas önceliğimiz İstanbul markasının gücünü, etkinliğini, cazibesini artırmak.

Bakan Ersoy Kültür Yolunda

Konuşmanın ardından Bakan Ersoy, gazetecilerle birlikte AKM’de açılan sergilerden başlayarak Beyoğlu Kültür Yolu rotasını deneyimledi. Taksim Camisi’nde açılan Selçuklu dönemi eserlerinin 29 sanatçı tarafından yorumlandığı Mirasın İzinde Sergisini gezen Ersoy, Eski Maksim Gazinosu’nun bulunduğu Sofitel Otel’de açılan ‘Dönüşüm Taksim Maksim Sergisine de uğradı.

Dijital Monet sergisi

Ersoy, daha sonra Galataport’taki Monet sergisinin açılışını gerçekleştirdi. Burada konuşan Bakan Ersoy, “Monet and Friends 1860-90 yılları arasındaki dönemin en önemli ressamlarının sanatçılarının eserlerinin dijital bir sergi formatında sunulduğu bir çalışma. 15 tane sanatçıyı kapsıyor. sadece o zAman yapılan resimleri değil müziklerin birleştirdiği çok güzel bir uygulama. bu dünyayı gezen bir sergi, dijital formatta dünyayı geziyor bu sergi.” dedi.

Marka değerini arttıracak

Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın İstanbul’un uluslararası marka değerine katkıda bulunmak amacıyla kurguladığı festival kapsamında 64 farklı mekanda binden fazla sanatçı performans sergileyecek.

AKM’den Galataport’a kadar

Festival, Kültür ve Turizm Bakanlığı tarafından yenilenen AKM’nin yanı sıra yine bakanlığın restore ettirdiği Galata Kulesi, Atlas Sineması, Galata Mevlevihanesi, Mehmet Akif Hatıra Evi ve Tarık Zafer Tunaya Kültür Merkezi gibi tarihi, kültürel ve mimari değeri olan yapılara konuk olacak. AKM’den Galataport’a kadar olan güzergahta, Emek Sineması, Garibaldi Sahnesi gibi önemli kültür ve turizm yatırımları da festivale katkı verecek.

Türkiye’nin en büyük projesi

Türkiye’nin en büyük kültür ve sanat projesi olan Beyoğlu Kültür Yolu Festivali, sanattan, sinemaya edebiyattan dansa ve müziğe dijital sanattan yapay zekaya kadar birçok farklı disiplini bir araya getirecek. Festival kapsamında 40 sergi ve özel proje, 75 konser, 45 atölye çalışması, 20 söyleşi, 15 ışık gösterisi (video mapping), 10 sanatçı performansı yer alacak. Taksim Camii Kültür Merkezi de bu festivalde yer alan mekanlardan biri olacak. Kültür merkezinde sanatçıların canlı atölyelerine, musiki dinletilerine kadar pek çok etkinlik, sanat severlerle buluşacak.

Festivale özel uygulama

Kültür ve Turizm Bakanlığı, festival için özel bir mobil uygulama hazırladı. Beyoğlu Kültür Yolu Uygulaması ile kullanıcılar kendilerine en yakın hangi mekanda hangi etkinlik olduğunu görüntüleyebilecek.Buna göre katılacakları etkinlikleri kolayca planlayabilecek. Etkinlik mekanları hakkında ayrıntılı bilgilerin yer alacağı uygulamada, ayrıca bu mekanlara nasıl ulaşılabileceği konusunda yol tarifleri bulunacak. Uygulama, kullanıcılarına kendi profillerini oluşturma imkanı sunacak. Böylece katıldıkları veya katılacakları tüm etkinliklere kolayca ulaşabilme imkanı olacak. Güncel haberler ve sosyal medya paylaşımları da yine bu uygulamadan takip edilebilecek

İnternet sitesi ve sosyal medya hesapları

Beyoğlu Kültür Yolu Festivali programına ve festivale ilişkin güncel gelişmelere, “http://www.beyoglukulturyolu.com/” internet sitesinden veya “@b_kulturyolu” Twitter, “beyoglu_kulturyolu” Instagram sosyal medya hesaplarından ulaşılabilir.