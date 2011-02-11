BEYOĞLU KORUMA PLANLARINA İTİRAZ VAR!

T24

Eşinle, dostunla, çocuğunla, torununla, komşunla, semtlinle, tanıdığınla,esnafınla evin, sokağın, yeşilin için hazırladığın dilekçeni al gel, bize katıl!Bu planda biz yokuz, buna itiraz edelim.Bir arada yaşama hakkımızı birlikte savunalım.12 Şubat 2011 Cumartesi 14:00 Sanatkarlar Parkı, Cihangir11 Şubat 2011 Cuma - 10:30 - Tünel Meydanı12 Şubat 2011 - Cumartesi - 14:00 - Cihangir Sanatkarlar Parkı