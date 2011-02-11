BEYOĞLU KORUMA PLANLARINA İTİRAZ VAR!

T24 - Beyoğlu Semt Dernekleri Platformu, temsil ettikleri Cihangirli, Ayaspaşalı, Galatalı, Asmalımescitli, Galatasaraylı, Çukurcumalı, Tophaneli, Piyalepaşalı Beyoğlular ile birlikte Beyoğlu Koruma Planlarına itiraz dilekçelerini 11 Şubat 2011 Cuma günü teslim etmek üzere Tünel Meydanında buluşuyorlar.
Eşinle, dostunla, çocuğunla, torununla, komşunla, semtlinle, tanıdığınla,
esnafınla evin, sokağın, yeşilin için hazırladığın dilekçeni al gel, bize katıl!
Bu planda biz yokuz, buna itiraz edelim.
Bir arada yaşama hakkımızı birlikte savunalım.
12 Şubat 2011 Cumartesi 14:00 Sanatkarlar Parkı, Cihangir
11 Şubat 2011 Cuma - 10:30 - Tünel Meydanı
12 Şubat 2011 - Cumartesi - 14:00 - Cihangir Sanatkarlar Parkı