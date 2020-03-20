Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan "Kulaksız Mahallesi'nin karantinaya alındığı" iddiasına yalanlama

Beyoğlu Kaymakamlığı, sosyal medyada dolaşıma giren ve Kulaksız Mahallesi'nin yeni tip Koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle karantina altına alındığı iddia edilen görsellerle ilgili açıklama yaparken, söz konusu iddiayı yalanladı.
Beyoğlu Kaymakamlığı'ndan yapılan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:
"Bazı sosyal meyda hesaplarında Kulaksız Mahallemizin Covid-19 salgını nedeniyle karantina altına alındığına dair asılsız haberler yer almıştır.
Söz konusu paylaşımlar gerçeği yansıtmamaktadır.
Bütün vatandaşlarımızın resmi açıklamalar dışındaki haber ve yorumlara itibar etmemelerini bekliyoruz.
Kamuoyuna saygıyla duyurulur. 20.03.2020 - Saat 18:30"