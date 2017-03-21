İstanbul'un en simge mekânlarından biri olan Beyoğlu Hayal Kahvesi kapanıyor. Kapatma kararının Mayıs ayı sonunda işleme konulacağı öğrenildi.

Hurriyet'te yer alan habere göre, ünlü mekanın kapanmasına gerekçe ise işlerin azlığı. Müşteri azlığı ile birlikte artan giderlerin karşılanamadığı belirtiliyor.

eyoğlu Hayal Kahvesi, İstanbul'un en bilinen mekanlarından biri. Ünlü marka, zaman içinde, büyüyürek Türkiye'nin bir çok yerinde 22 şubeye ulaştı. Anılan markaya bağlı şubelerin bir bölümü franchise.

Ancak markanın en önde gelen şubesi kuşkusuz Beyoğlu'nda bulunuyor. Edinilen bilgilere göre ünlü mekan bu mayıs ayı sonunda kapatılacak. Konuya yakın bir kaynak, kapatma kararının gerisinde müşteri azlığının yer aldığı söyledi.

25 yıldır faaliyet gösteriyordu

1992 yılından beri İstanbul gece hayatına yön veren mekanlardan biri olan Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde çeşitli gruplar canlı performans sergiliyordu.