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Beyoğlu Fitaş Sineması yeniden açılıyor

Mars grubu ve Fitaş tekrar masaya oturup sinemayı açık tutmaya karar verdi

13 Haziran 2015 21:07

Ay başında kapanan Fitaş sinemaları yeniden açılıyor. Beyoğlu'nun eski sinemaları arasında yer alan, bünyesinde pek çok unutulmaz filme hatta konsere de ev sahipliği yapan Dünya Sineması'nı da barındıran Fitaş, yıllardır Mars grubu tarafından işletiliyordu. Cinemaximum zincirinin bir parçası olan Fitaş, anlaşması yenilenmeyince kapanmak durumunda kalmıştı. Radikal’den Cem Erciyes'e konuşan  Fitaş'ın sahiplerinden Berend Akdemir bir açıklama yapmış ve sinemayı ayakta tutacak projeler aradıklarını söylemişti.

Bu haberlerin üzerine Mars grubu ve Fitaş tekrar masaya oturup sinemayı açık tutmaya karar verdi. Sinema çevrelerinde, 'medya ve sinema izleyicisinden gelen tepki üzerine' bu kararın alındığı konuşuluyor. Berend Akdemir yaptığı açıklamada bir çözüm buldukları için memnun olduklarını sinemayı açık tutacaklarını söyledi.

Tarlabaşı'ndaki yeni inşaatlardan kaynaklanan kanalizasyon sorunu nedeniyle, Fitaş'ın alt katlarında şikayete neden olan sorunları gidermek için tadilat başladı. Alt katlarda bu tadilat sürerken sinemanın üst katlardaki 5 salonu izleyiciye hizmet verecek. Fitaş yine Cinemaximum zincirinin bir parçası olarak gişe açacak. Böylece Beyoğlu'ndaki sinemalardan biri şimdilik kurtulmuş oldu.    

 

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