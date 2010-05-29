Beyoğlu esnafından 'Kazıklı' vergi protestosu

T24-

Vergilerin geçen yıla göre yüzde 450 arttığını öne süren bir grup esnaf protesto yürüyüşü düzenledi.





İstiklal Caddesi boyunca ellerindeki kazık ile yürüyen esnaf, Beyoğlu Belediyesi'nin önünde basın açıklaması yaptı.





Beyoğlu Belediyesi'nin emlak vergilerine yaptığı iddia edilen yüzde 450 zam, Beyoğlu'nda bir grup esnaf tarafından protesto edildi.



Eyleme Sivil Toplum Kuruluşu ve siyasi partiler de katıldı. Protesto için gelen esnafın elindeki, "İmdat Belediye Bizi Soyuyor ", "Emlak Sömürüsüne Son" afişler dikkat çekti.



"EMLAK VERGİ ZAMLARI GERİ ALINSIN"



"Emlak vergi zamları geri alınsın" sloganları atan grup daha sonra, İstiklal Caddesi'nden yürüyerek Beyoğlu Belediyesi'nin önüne geldi. Yürüyüş sırasında açılan "İstanbul'da Emlak Soygununa Son" afişle, kartondan yapılan ve üzerinde, "Beyoğlu Belediyesinin Halka Emlak Vergi Kazığı" yazılı temsili kazık dikkat çekti.



"BEYOĞLU HALKI BUNU ÖDEMEK ZORUNDA DEĞİLDİR"



Beyoğlu Belediyesi önünde yapılan basın açıklamasında, "Türkiye'de enflasyon yüzde 10'un altındayken, emeklilere yüzde 3 zam yapılırken, teğet geçtiği iddia edilen kriz, esnafı inim inim inletirken, Beyoğlu Belediyesi hangi ölçüyü referans aldığı belli olmayan bir 'Ben yaptım oldu 'zihniyetiyle emlak vergilerini 2009 yılına göre ortalama yüzde 450 oranında artırmıştır" denildi.



Vergilerin geri çekilmesini sağlamak için Beyoğlu Sivil Toplum Oluşumunun kurulduğu aktarılan açıklamada, hükümetin IMF ile uzlaşma sağlayamadığı için halktan vergi aldığı hatırlatıldı. Açıklamada, "Beyoğlu halkı Beyoğlu belediyesinin keyfi harcamalarını emlak vergileri aracılığıyla ödemek zorunda değildir" denildi. Bir süre slogan atıp, ıslık çalarak Beyoğlu Belediyesi önünde bekleyen grup elindeki kartondan yapılmış kazığı ve "Emlak Düşmanı AKP "yazılı afişi Beyoğlu Belediyesi merdivenlerine bırakarak dağıldı