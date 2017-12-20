 BEYOĞLU EMNİYET MÜDÜRÜ: YILBAŞI TEDBİRLERİ GEÇEN YILLARA GÖRE ARTTIRILACAK

Haber - Kamera: Zeki GÜNAL / İSTANBUL DHA

Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürlüğü tarafından polis ve halk arasındaki ilişkileri geliştirmek, vatandaşların sorunlarına kısa sürede çözüm bulabilmek amacıyla \"Huzur Toplantısı\" gerçekleştirildi. Toplantıya Beyoğlu Kaymakamı Savaş Ünlü, emniyet mensupları, muhtarlar, okul müdürleri, STK temsilcileri ve vatandaşlar katıldı. Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü İsmail Kılıç, toplantıda yaptığı sunumun ardından basın mensuplarının sorularını cevapladı.

TEDBİRLER GEÇEN YILLARA GÖRE ARTTIRILACAK

İsmail Kılıç, \"Bu yılın huzur toplantısını gerçekleştirmiş bulunmaktayız. Yeni yıl öncesinde geçen yıla nazaran eksiklerimizi tamamladığımız konuları ve aynı zamanda yaptığımız bazı başarılı çalışmaları, vatandaşla karşılıklı olarak münazara ederek sunma şansını yakaladık. Gayette başarılı geçti. Geçen yıl bizim için her ne kadar yorucu olsa da getiri olarak diğer yıllara nazaran daha olumlu sonuçlar aldığımız bir yıldı. Önümüzdeki dönem içinde yılbaşı tedbirleriyle alakalı çalışmalarımız olacak. Geçen yıl aldığımız tedbirlerin bir basamak daha üstünü gerek ilçe gerekse il bazında alacağız. Kazasız belasız vatandaşlarımızın yeni yıl kutlamalarını icra edip 2018 yılına sağlıklı, mutlu ve huzurlu bir şekilde girmeleri en büyük temennimiz.\" dedi.

\"GECE BEKÇİLERİ TUTTU\"

Gece bekçileri ile ilgili değerlendirmelerde bulunan Kılıç, \"Bekçiler sadece Beyoğlu değil İstanbul genelinde her yerde tuttu. Özellikle vatandaştan çok sağlıklı ve güzel geri dönüşümler var bekçilerle alakalı. İlk göreve başlayan arkadaşlara ayrıca bir daha mülakatları yapılmak suretiyle ikinci gruplar önümüzdeki 3-4 ay içerisinde tekrar göreve çıkacak. Geceleri sokakların daha güvenli, daha huzurlu ve daha sıkıntısız olacağına inanıyoruz\" diye konuştu.

Görüntü dökümü:

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-Saygı duruşu ve istiklal marşı

- Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü İsmail Kılıç\'ın sunumu

-Katılımcılar ile soru cevap

- Beyoğlu İlçe Emniyet Müdürü İsmail Kılıç ile röportaj

-Genel ve detay görüntüler