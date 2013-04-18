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Yaşam

Beyoğlu Çocuk Şenliği 99 etkinlik ile kutlanacak

Beyoğlu Belediyesi 23 Nisan'da 60 bin katılımcı ve 33 okul ile etkinlik yapacak

18 Nisan 2013 15:23

Beyoğlu Belediyesi'nin 23 Nisan için organize ettiği 'Beyoğlu Çocuk Şenliği' 99 etkinlik ile kutlanacak.

Her yıl ailelerin yoğun ilgisi ile karnaval havasında geçen şenlik, bir hafta boyunca 33 okul, 60 bin katılımcıyla 99 etkinlik yapacak.

Beyoğlu Çocuk Şenliği kapsamında Cihangir Parkı, Piripaşa İlkokulu Bahçesi, Kasımpaşa Meydanı, Cinderesi Parkı, Hasköy Sahili ve Gençlik Merkezi'nde yapılacak olan kutlamalar Beyoğlu'ndaki İlköğretim Okulları ve Beyoğlu Semt Konaklarında eğitim gören çocukların birbirinden güzel gösterileriyle coşkuyla kutlanacak.

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