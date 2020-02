'Beyoğlu cinayeti'nin İran uyruklu zanlısı Bursa'da araç gasp ederken yakalandı

Berktuğ ÖNCÜ/BURSA, (DHA)- İSTANBUL\'un Beyoğlu ilçesinde apart otelde bir vatandaşını boğazını keserek öldürdüğü iddia edilen ve olayın ardından gasp ettiği araç ile kaçan İran uyruklu Ashkan K, Bursa\'da bir otomobili gasp etmeye çalışırken polis tarafından yakalandı.

Olay, bu sabah saatlerinde Beyoğlu Tarlabaşı Altın Bakkal Sokak\'ta bulunan 3 katlı apart otelin bodrum katında meydana geldi. İddiaya göre, bir süredir apart otelde kalan İran uyruklu kişinin odasından sabah saat 05.00 sıralarında seslerin geldiğini duyan apart görevlileri odanın kapısını açınca korkunç manzarayla karşılaştı. Bir kişinin yerde kanlar içinde yattığını gören görevliler, durumu polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede kafasında darp izleri ve boğazında kesikler olan kişinin yaşamını yitirdiğini belirledi. Üzerinden kimlik çıkmayan kişinin akşam saatlerinde otele geldiği ve İran uyruklu müşteriyle aynı odada kaldığı öğrenildi.

BURSA\'DA ARAÇ GASP EDERKEN YAKALANDI

İstanbul polisi yaptığı araştırmada, cinayet şüphelisinin İran uyruklu Ashkan K. olduğunu ve Yalova\'da bir taksiciyi bıçakla yaraladığı, aracını gasp ederek kayıplara karıştığını tespit etti. Cinayet zanlısı Ashkan K., gasp ettiği taksi ile Bursa\'ya geldi. Dikkat çekmemek için araç değiştirmeye çalışan zanlı, gasp için, merkez Nilüfer ilçesi Fethiye Mahallesi\'nde M.S.Y. isimli kadına ait otomobile arkadan çarptı. Kazanın ardından M.S.Y. otomobilin anahtarını alarak araçtan indi. Ashkan K. de aracından inerek, anahtarı almak için kadın sürücü M.S.Y.\'ye saldırıp yumrukladı. Ardından kadın sürücüyü saçlarından tutup sürükleyen zanlıyı, olay yerinde devriye görevi yapan polis ekipleri fark etti. Polisler, olaya müdahale ederek, Ashkan K.\'yi etkisiz hale getirdi.

Gözaltına alınan kişinin sabah saatlerinde İstanbul Beyoğlu\'nda işlenen cinayetin zanlısı İran uyruklu Askhan.K. olduğu tespit edildi. Bursa Emniyeti\'ne götürülen Ashkan K.\'nin, İstanbul Cinayet Büro Amirliği\'nden gelecek ekiplere teslim edileceği öğrenildi.