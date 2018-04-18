T24 LogoT24 Logo
Gündem

Beyoğlu Belediyesi'nden bin öğrenciye Çanakkale turu

İSTANBUL,(DHA)- BEYOĞLU Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Çanakkale’ye gitmek isteyen öğrencileri geri çevirmedi

18 Nisan 2018 13:23

İSTANBUL,(DHA)- BEYOĞLU Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Çanakkale’ye gitmek isteyen öğrencileri geri çevirmedi. Belediye tarafından tahsis edilen otobüslerle Çanakkale’ye götürülen yaklaşık bin öğrenci, Çanakkale ve Gelibolu Yarımadası’nı gezdi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan \'Okulda Buluşalım\' projesi kapsamında okullara yaptığı ziyaretlerde öğrencilere verdiği \'Çanakkale Turu\' sözünü yerine getirdi. Fındıklı Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, İTO Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi ile Ayşe Ege Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitim gören yaklaşık bin öğrenci Beyoğlu Belediyesi tarafından Çanakkale’ye götürüldü.

ÖĞRENCİLER, ÇANAKKALE VE GELİBOLU YARIMADASI’NI GEZDİ

Beyoğlu Belediyesi tarafından tahsis edilen otobüslerle üç ayrı kafile ile Çanakkale’ye götürülen öğrenciler Çanakkale ve Gelibolu Yarımadası’nı gezdi. Gözetmenler ve rehberler eşliğinde Eceabat, Dur Yolcu Yazısı, Kilitbahir Kalesi, Seyit Onbaşı Anıtı, 57. Piyade Alayı Şehitliği, Conk Bayırı, Çanakkale Şehitlik Abidesi, Seddülbahir Kalesi, Kanlı Sırt ve Şahindere Şehitliği’ni ziyaret eden öğrenciler, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan’a teşekkür etti.

(FOTOĞRAFLI)

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

BEYOĞLU Belediye Başkanı Ahmet Misbah DemircanBelediyeGelibolu YarımadasınıBeyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah DemircanBuluşalımTuruFındıklı MeslekiTeknik Anadolu LisesiMeslekiAyşe Ege MeslekiTeknik Anadolu Lisesinde

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Gazeteci Sedat Ergin değerlendirdi: İdlib'de senaryolar bölünmeyi işaret ediyor...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

İdlib'de şehit sayısı 8'e yükseldi...

Ziya Selçuk, tartışma yaratan kitap konusunda Milli Eğitim Bakanlığı'yla zıt...

Erdoğan'a ihtarname çekmek istedi; noterde gözaltına alındı...

Erdoğan'dan İdlib açıklaması: 1 milyon insan sınırımıza geliyor, gelecek bu...

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24