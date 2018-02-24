Beyoğlu Belediyesi ve Seul Büyükşehir Belediyesi arasında 'Akıllı Kent Teknolojileri'  işbirliği anlaşması imzalandı

İSTANBUL, (DHA)-BEYOĞLU Belediyesi ile Güney Kore’nin Seul Büyükşehir Belediyesi arasında “Akıllı Kent Teknolojileri” işbirliği anlaşması imzalandı. İmza töreninde konuşan Başkan Demircan, “Günümüzde şehirlerimiz için dijital altyapı, yol ve su altyapısı kadar önemli hale gelmiştir. Bu anlamda Güney Kore ile iş birliği içerisinde olmayı çok arzu ediyorduk” dedi.

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, beraberindeki heyetle birlikte yapılabilecek yeni işbirliklerini görüşmek üzere Güney Kore’nin Başkenti Seul’e gitti. Ziyaretinin ilk gününde Seul Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Joon-byeongYoon ve heyetiyle bir araya gelen Başkan Demircan, yapılacak işbirliği anlaşmasının detaylarını görüştü. Görüşmenin ardından Beyoğlu Belediyesi ve Seul Belediyesi arasında “Akıllı Kent Teknolojileri” işbirliği anlaşması imzalandı.

HEDEF, VATANDAŞLARIN HAYATINI KOLAYLAŞTIRMAK

Başkan Demircan, Seul’e büyük bir heyecanla geldiklerini belirterek, “Seul teknoloji konusunda çok iddialı ve dünyada çok iyi işler yapıyor. WeGO gibi dünya çapında bir organizasyona öncülük ediyor olması da bunun bir göstergesi. Bizim hedefimiz vatandaşımıza hizmet ederken perdeleri ve kapıları kaldırmak, hayatı daha kolay kılmak. Bunun için de öncelikli hedefimiz akıllı belediye uygulamalarını geliştirmek. Bunun yanı sıra, biz turizm ile de ön planda olan bir ilçeyiz. 50 bin yatağımız, 19 bin esnafımız var. İlçemize gelen turistleri ağırlamak ve onlara Beyoğlu’ndaki değerlerimizi daha iyi ifade edebilmek için çalışıyoruz” dedi.

DİJİTAL ALTYAPI ÖNEMLİ

Başkan Demircan, “Bugün içinde bulunduğumuz dijital çağda internet üzerinden tanıtım ve pazarlama çok daha kıymetli hale geldi. Sanayide 4.0 dediğimiz bu süreç aynı zamanda sivil hayatı da 4.0 mantığına taşımayı zorunlu kıldı. Ticareti bu çağa uygun hale getirecek altyapıları geliştiremezsek esnafın, işlemlerinin dünyaya entegrasyonu zorlaşacak. Ama teknolojik altyapıları koordine edip onları bu dijital dünyanın birer partneri haline getirirsek, o zaman ekonomilerimiz çok daha güçlü olacaktır. Dolayısıyla bu dijital altyapının da, yol ve su altyapısı gibi kıymetli olduğunu düşünüyorum. Bu anlamda Güney Kore ve Seul ile iş birliği içerisinde olmayı çok arzu ediyorduk” şeklinde konuştu.

‘’BEYOĞLU ÜSTÜN BİR NOKTAYA GELECEK’’

Seul Büyükşehir Belediyesi Başkan Yardımcısı Joon-byeongYoon ise, “Bilişim teknolojileri açısından başta şehrimiz olmak üzere ülkemiz iyi bir noktada. Bu alanda Beyoğlu ile işbirliği yapacak olmaktan mutluluk duyuyoruz. Artık genel olarak dördüncü sanayi dönemine hazırlanacak şekilde politikalarımızı belirliyoruz. Sizlerin de gerek akıllı şeyler olsun, gerek Smart City ve akıllı çöp kutuları hususlarına ilginiz olduğunu duyduk. Ziyaretiniz kapsamında uygulamalarımızı yeterli ölçüde anlayabilmeniz için elimizden gelen her şeyi yapacağız. Umuyoruz ki Beyoğlu Belediyesi de kısa zamanda Seul gibi bu akıllı şehir uygulamalarında üstün bir noktaya gelir. Buraya geldiğiniz için sizlere teşekkür ediyorum.” ifadelerini kullandı.

BAŞKAN DEMİRCAN, BİR DİZİ ZİYARETLER GERÇEKLEŞTİRDİ

Seul Akıllı Ulaşım ve Operasyon Bilgi Merkezi\'ni de ziyaret ederek, Beyoğlu’ndaki çalışmalara entegre edebilecek teknolojik yenilikler hakkında bilgi alan Başkan Demircan, daha sonra Güney Kore’nin en gözde bilişim sistemleri firması olan HANCOM’u ziyaret etti.

HANCOM ile geliştirilebilecek projeleri ve kurulabilecek işbirliklerini görüşen Başkan Demircan, kendilerini Beyoğlu’nda ağırlamaktan büyük mutluluk duyacağını aktardı.

Beyoğlu’nun kardeş Belediyesi olan Seongbuk Belediye Baskanı Kim YoungBae ile de bir araya gelen Başkan Demircan, akıllı şehircilik ve eğitim alanında yapılabilecek işbirliklerini konuştu. Başkan Demircan, Seul Türkiye Büyükelçisi Ersin Erçin’i de makamında ziyaret ederek sohbet etti.

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