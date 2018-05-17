Beyoğlu Belediyesi vatandaşlara sıcak yemek ulaştırmak için çalışıyor

İSTANBUL, (DHA) - BEYOĞLU Belediyesi on bir ayın sultanı Ramazan ayının gelmesiyle birlikte iftar vakti vatandaşlara sıcak yemek ulaştırabilmek için hummalı bir çalışma başlattı. Kasımpaşa aşevini ziyaret eden Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da vatandaşlara dağıtılacak yemekleri kendi elleriyle hazırladı.

Günlük 7 bin kişiye ulaştırılan yemeklerin piştiği Beyoğlu Belediyesi Kasımpaşa Aşevi’ndeki çalışmaları yerinde inceleyen Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan, hijyenin ve sağlığın ön planda tutulduğunu belirterek şunları söyledi:

\"4 NOKTADA İFTAR SOFRASI KURUYORUZ\"

“Ramazan ayı rahmet ve bereket ayı. Kendisini en çok hissettirdiği yer ise iftar sofraları. Beyoğlu Belediyesi her akşam 4 noktada Ramazan iftar sofrası kuruyor. Kurduğu bu sofralarda ağırladığı insanların yemeğini de kendi personeli ile bizzat imal edip paketliyor ve akşam servis ediyor. Burada hijyen çok önemli. Belediye işletmelere ruhsat verirken en dikkat ettiği konu hijyendir. Kendi yaptığı işi temiz ve şeffaf bir şekilde saygınlıkla yapmalı ki bir başkasını da denetleyebilsin. Bu yüzden biz vatandaşlarımızı ev sahibi hassasiyetiyle, bir aile gibi ağırlıyoruz. Ramazan’ı bu hissiyatla geçirmeyi tercih ediyoruz.”

AŞEVİNDE HİJYEN ÖN PLANDA

Aşevinde çalışan kişilerin gerekli eğitimleri almış personellerden oluşturulduğuna dikkat çeken Beyoğlu Belediyesi Aşevi Gıda Mühendisi Mehmet Sedat Yıldız, yapılan çalışmalarla ilgili,“Bir günde iftar sofraları için 5 bin kişilik, ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza evlerine kendi araçlarımıza ulaştırılmak üzere ise 2 bin kişilik yemek hazırlıyoruz. Ramazan boyunca bu görevimiz kesintisiz olarak devam ediyor. 5 bin vatandaşımıza da Taksim Meydanı, Hasköy Meydanı ve sokaklarımızda kurulan iftar sofralarında bu yemeklerin servisi yapılıyor. Vatandaşlarımız da bu yemekleri iftar vaktinde sıcak bir şekilde yiyor. Burada çalışan arkadaşlarımızın hepsi hijyen eğitimlerini tamamlayıp sertifikalarını aldı. Biz de bunların gerekli kontrollerini yapıp vatandaşlarımıza sorunsuz bir şekilde ulaştırıyoruz\" diye konuştu.

4 AYRI NOKTADA 7 BİN KİŞİYE İFTAR

Aşevinde iftar vaktine saatler kala pişirilen yemekler paketlenerek Beyoğlu Belediyesi’nin Taksim Meydanı, Hasköy Sahil ve ilçenin farklı mahallelerinde kurulan iftar sofralarında vatandaşlarla buluşturuluyor. İftar sofralarına katılamayan hasta ve yaşlılar için ise evlere yemek servisi de yapılıyor.

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