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Beyoğlu Belediyesi Uluslararası Akıllı Şehirler Konferansı'na katıldı

İSTANBUL, (DHA) - KAMU Teknoloji Platformu tarafından 3’üncü kez düzenlenen Uluslararası Akıllı Şehirler Konferansı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde gerçekleştirildi

30 Mart 2018 13:41

İSTANBUL, (DHA) - KAMU Teknoloji Platformu tarafından 3’üncü kez düzenlenen Uluslararası Akıllı Şehirler Konferansı, Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) bünyesinde gerçekleştirildi. Yapı, aydınlatma, enerji ve bilişim sektörlerinin bir araya geldiği konferansta, akıllı şehir uygulamalarının önemine dikkat çekildi.

Konferans kapsamında düzenlenen “Şehirlerin liderliği” paneline konuşmacı olarak katılan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, akıllı şehirlerin oluşum sürecini ve Beyoğlu’nda hayata geçirilen akıllı uygulamaları anlattı. Akıllı şehirlerin oluşumunda doğru planlamanın çok önemli olduğunu belirten Başkan Demircan, “Her şeyden önce yerel yönetimin kendi içerisinde akıllı ve hızlı yönetilebilmesi gerekiyor. Beyoğlu’nu Akıllı şehirler sıralamasında daha üst sıralara taşımak için Smart Beyoğlu uygulamasını geliştirdik” dedi.

Akıllı şehrin ne anlama geldiğini de belirten Demircan, “Akıllı şehirlerin genel özelliği, üretimden sanayiye, ticaret şehrin planlamasına, eğitiminden sosyal ve kültürel hayata kadar tüm unsurların akıllı sistemlere entegre edilerek daha ulaşılabilir hale getirilmesidir” şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

 

 

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