Beyoğlu Belediyesi'ne II. Abdülhamit tuğrasından logo

Sağlık Bakanı Yardımcısı Halil Erdemir’in makam odasında Osmanlı padişahı II. Abdülhamit’in portresi astığının ortaya çıkmasının ardından AKP’li Beyoğlu Belediyesi’nde de Abdülhamit tartışması yaşanıyor. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın oğlu Bilal Erdoğan’ın yakın arkadaşı, Okçular Vakfı’nın kurucusu AKP'li Ali Haydar Yıldız'ın başkanlığını yaptığı belediyede, Meclis üyelerinin değiştirilen kimlik kartlarının üzerine Beyoğlu’nun simgesi tarihi Galata Kulesi yerine padişah fermanlarını anımsatan başka bir sembol konulduğu görüldü

Cumhuriyet'ten Hazal Ocak'ın haberine göre CHP’li Meclis üyesi Süleyman Solmaz sembolün II. Abdülhamit tuğrasından esinlenildiğini belirterek tepki gösterdi. AKP’li Meclis üyesi Şenol Cengiz ise sembolün yeni olmadığını Beyoğlu Belediyesi’ne özel bir eski arma olduğunu belirterek “Abdulhamit tuğrası ama içerisinde Beyoğlu Belediyesi başkanlık binasının görseli var tuğranın içerisinde. Bu bina Abdulhamit’in yaptırdığı ilk belediye binası” dedi. Solmaz “Beyoğlu’nda Galata Kulesi gibi tarihi bir simgemiz varken, dünyada bilinen ve yaşam alanı olarak da kullanılan, birçok uygarlığın simgesi olan kuleninin yerine yalnızca bir zümrenin kullandığı bir simgeyi kullanıma almaya çalışmak Beyoğlu’na itibar kaybettirir. Bu anlaşılmayan değişiklik tavrından vazgeçilmeli” dedi.