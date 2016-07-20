Beyoğlu Belediyesi, Mehmet Akif’in şiirini yanlış yazdı

15 Temmuz 2016 Cuma akşamı yaşanan askeri darbe girişimine karşı, hükümetin çağrısıyla meydanlara dökülen ve hayatını kaybedenlerin adları, Beyoğlu Belediyesi tarafından Taksim Meydanı’na koyulan dev panoya yazıldı.

Kültür Servisi'nin haberine göre, Panoda Mehmet Âkif Ersoy'un ünlü 'Süleymâniye Kürsüsünden' şiirinden de bir bölüm yer aldı. Ancak panoda, Mehmet Âkif Ersoy'un "Safahat" kitabından alıntılanan şiirin yanlış yazıldığı görüldü.

Âkif şiirinde “Girmeden tefrika bir millete, düşman giremez / Toplu vurdukça yürekler onu top sindiremez” diye yazmıştı. Panoda ise “Toplu vurdukça yürekler onu top söndüremez” yazıyor.