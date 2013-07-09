Beyoğlu Belediyesi Taksim Meydanı'nda iftar verdi

Beyoğlu Belediyesi Ramazan ayının ilk iftarı için Taksim Meydanı’nda iftar sofrası hazırladı. Daha önceki yıllarda farklı noktalarda kurulan iftar sofraları için bu sene ilk kez yayalaştırma çalışmalarının sürdüğü Taksim Meydanı tercih edildi. Daha önceden iftar çadırlarında verilen yemekler, ilk kez meydana kurulan sofralarda verildi. Beyoğlu Belediyesi'nin verdiği iftar yemeğine çok sayıda vatandaş katıldı.

Beyoğlu’ndaki iftar organizasyonunun daha önce Gezi Parkı’nda yapılacağı açıklanmıştı. Ancak daha sonra masaların Taksim Meydanı’nda kurulmasına karar verildiği öğrenildi.

Beyoğlu Belediyesi, Ramazan ayı boyunca Taksim Meydanı’nda iftar verecek.