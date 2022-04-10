Beyoğlu Belediye Başkanı: İstiklal’de dolaşanların yaklaşık yüzde 15-20 kadarı Arap turist diyebiliriz

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, Beyoğlu'ndaki Arap turist sayısı tartışmasına ilişkin olarak, "Bunu rakamsal olarak ölçmek imkansız ama her gün orada olan biri olarak gözlemimi söyleyeyim. İstiklal’de dolaşanların yaklaşık yüzde 15-20 kadarı Arap turist diyebiliriz" değerlendirmesini yaptı.

"İstiklal’den her gün 2 milyon kişi geçiyor"

Yıldız, HaberTürk gazetesi yazarı Nagehan Alçı'ya konuştu. Alçı'nın "İstiklal Caddesi’nin günlük trafiği ne kadar?" sorusuna Yıldız, "İstiklal’den her gün 2 milyon kişi geçiyor" yanıtını verdi.

"Peki bu trafiğin kaçta kaçı Arap turist?" sorusuna yönelik de Yıldız, "Bunu rakamsal olarak ölçmek imkansız ama her gün orada olan biri olarak gözlemimi söyleyeyim Nagehan Hanım. İstiklal’de dolaşanların yaklaşık yüzde 15-20 kadarı Arap turist diyebiliriz. Yüzde 50 Türk, geri kalanı da çeşitli milletlerden.” ifadesini kullandı.

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