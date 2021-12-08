Beyoğlu Belediye Başkanı: İmamoğlu’nun Taksim projesini ben de beğendim

Beyoğlu Belediye Başkanı Haydar Ali Yıldız, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Taksim projesini beğendiğini söyledi.

HaberTürk yazarı Kübra Par yazısında, "Cüneyt Özdemir, İBB’nin Taksim Meydanı projesinin akıbetini sordu. Ben de işin arka planında siyasi nedenlerin olduğunu hatırlatarak, “Aracılık edip projenin önünü açsanız asıl kazanan Beyoğlu olmaz mı?” dedim. Yıldız’ın cevabı ilginçti. “Büyükşehir Belediye Başkanı'mızın önerdiği proje, değerlendirilmesi gereken bir proje. Ben beğendim. Halk oyuyla seçilmesi de güzeldi. Hepimizin arzusu daha yeşil bir alan. Kot farkından dolayı teknik olarak zorlukları var ama yapılırsa şu andaki halinden birkaç kat daha iyi olur. Kültür Bakanı'mızla bu konuyu konuşacağım” dedi." ifadesini kullandı.

Par şunları kaydetti:

"Haydar Ali Yıldız, son dönemde özellikle kültür-sanat alanında başarılı işlere imza atıyor. İdeolojik ayrışmaları bir kenara bırakarak; İKSV, Arter, Borusan Sanat gibi 'öteki mahalle'den sayılan önemli kültür kurumlarıyla işbirliği yaparak Beyoğlu Kültür Yolu projesini başlattı. Taksim Meydanı Projesi de Ekrem İmamoğlu ile iktidar arasındaki siyasi çatışma nedeniyle yapılamıyor. Projenin önemli bölümünü kapsayan Gezi Parkı, İBB’den alınarak Sultan Beyazıt Hanı Veli Hazretleri Vakfı'na devredilmişti. İmamoğlu, mülkiyeti geri almak için dava açacaklarını duyurmuştu.Bu tıkanıklığı çözmek için Haydar Ali Yıldız inisiyatif alıp arabulucu olursa hem Beyoğlu hem de İstanbul kazanır. Beyoğlu Belediyesi bununla da yetinmeyip Aya Triada Kilisesi’nin önündeki büfelerin taşınabileceği bir alanı kilise vakfına tahsis etse, muhteşem bir meydana kavuşmuş oluruz."