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Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan: Teknoloji her alana sirayet etti

İSTANBUL, (DHA) –   BEYOĞLU Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Rize Dernekler Federasyonu tarafından düzenlelnen “Zihinlerde Bilgi Gönüllerde Sevgi” oturumuna katıldı

18 Şubat 2018 19:20

İSTANBUL, (DHA) –   BEYOĞLU Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Rize Dernekler Federasyonu tarafından düzenlelnen “Zihinlerde Bilgi Gönüllerde Sevgi” oturumuna katıldı. Başkan Demircan, “Türkiye artık eski Türkiye değil” dedi.

Rize Dernekler Federasyonu tarafından \"Zihinlerde Bilgi Gönüllerde Sevgi\" paneli Üsküdar Bağlarbaşı Kültür Merkezi’nde düzenlendi. Oturuma konuk olan Başkan Demircan, “Türkiye artık eski Türkiye değil. Bugün dünyada değişen yeni ticaret yollarının ve yeni ticari yaklaşımların içerisinde var olmaya çalışan bir Türkiye var” dedi.

“BUGÜNKÜ TÜRKİYE ESKİ TÜRKİYE DEĞİL”

Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, dünyada söz sahibi olabilmek için üretmenin ve pazarlamanın çok önemli olduğunu belirterek, “Güç, üretmek ve ürettiğini satabilmektir. İki güç önemli; üretme gücü ve pazarlama gücü yani ticaret. Ticaret yolları kimin elindeyse güçlü olan o olacak. Türkiye artık eski Türkiye değil. Bugün dünyada değişen yeni ticaret yollarının ve yeni ticari yaklaşımların içerisinde var olmaya çalışan bir Türkiye var” diye konuştu.

“İNSANOĞLU KODLAMA İLE DÜNYAYI YÖNETİR HALE GELDİ”

Dijital çağ ile birlikte dünyanın yeniden şekillenmeye başladığını da ifade eden Başkan Demircan, “İnsanoğlu kodlama dediğimiz yazılımlarla dünyayı yönetir hale geldi. Teknoloji her alana sirayet etti. Teknoloji dünyanın her yerinde artık var. Nesnelerin internetinin konuşulduğu günümüzde hepimizin eline bir cep telefonu verdiler. Her an yazmak, çizmek, alışveriş yapmak mümkün hale geldi. Biz de Beyoğlu Belediyesi olarak bu dijital çağa ayak uydurmak için hazırlıklarımızı yaptık ve kendi yazılımlarımızı yapmaya başladık.” şeklinde konuştu.

(FOTOĞRAFLI)

 

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