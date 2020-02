Beyoğlu Belediye Başkanı Demircan, Mardin'de

Nezir GÜNEŞ/MARDİN, (DHA)- MARDİN\'de çeşitli temaslarda bulunan İstanbul\'un Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, \"Farklı dinler, diller, farklı kültürler boyutunda Mardin ve Beyoğlu ikiz kardeş\" dedi.

Mardin’e gelen Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, ilk olarak Vali ve Büyükşehir Belediye Başkan Vekili Mustafa Yaman’ı ziyaret etti. Beraberinde AK Parti Mardin İl Başkanı Faruk Kılıç ile birlikte Mustafa Yaman\'ı makamında ziyaret eden Demircan, burada kentin sorunları ve kayyumlar tarafından gerçekleştirilen belediyecilik çalışmaları hakkında bilgi aldı. Vali Yaman’a günün anısına bir şükran plaketi veren Demircan, bölgenin tarihi geçmişine ve kültürel değerlerine dikkat çekti. Buradan beraberindekilerle birlikte daha Ak Parti İl Başkanlığı tarafından düzenlenen \'Yerel Seçim Yolunda Yerinde Eğitim Modeli\' toplantısına katılan Demircan, belediyecilik hakkında kendi yaşamından da örnekler verdi.

Beyoğlu ve Mardin’in kültürel zenginlikten açısından ikiz kardeş gibi olduğuna vurgu yapan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Mardin ve Beyoğlu\'nun farklı dil ve dinler bakımından ülkenin batısı ve doğusunda bulunan ikiz kentler olduğunu belirtti. Coğrafik ve stratejik anlamda dünyanın en değerli ülkelerinden birinin Türkiye olduğuna dikkat çeken Demircan, \"Güzel Türkiye\'mizin doğusu da, batısı da, kuzeyi de ve güneyi de bir. Ak Parti çok büyük bir teşkilat. Türkiye’nin her yerinde başarılı ve önde olan birinci parti durumunda. Partimizin temel prensibi doğu, batı, kuzey ve güneyden tüm vilayetlerden bu geçişkenliği sağlamaya çalışmak. İstanbul’da adayım ancak Mardin’e geldim. Mardin ile yakınlığımız var. Beyoğlu\'nda, Mardinli çok fazla insanımız var. Yerel seçim öncesi hedeflerimiz, vatandaşlar ile kuracağımız ilişki. Teşkilat içi eğitim nedeniyle buradayız. Mardin’de olmaktan çok mutluyuz. Mardin’i çok seviyor ve benimsiyorum. Mardin ve Beyoğlu arasında çok fazla benzerlik var. O da şu farklı dinler, diller ve farklı kültürler. Anadolu\'nun birçok noktasında bu var ama Beyoğlu da ülkemizin en batı noktasında Mardin’in başka bir boyutu. Mardin’i zaten biliyorum ve Beyoğlu ile ikiz kardeş gibiyiz\" dedi.

Yerel seçim öncesi hedeflerini teşkilat olarak vatandaşa daha iyi anlatabilmenin gayreti içerisinde olduklarını ifade eden Demircan, AK Parti\'nin Türkiye\'nin her il ve ilçesinde başarısıyla ön planda olduğunu sözlerine ekledi.

Seminerde bir konuşma yapan AK Parti Mardin İl Başkanı Kılıç ise yerel seçimde bütün ilçelerde başarılı olmayı hedeflediklerini vurgulayarak, \"Geçmiş dönemlere baktığımızda özellikle HDP zihniyetinin belediyecilik anlayışında hizmet verilmedi, sosyal belediyecilik adına faaliyetleri olmadı. Mardin\'de iddialıyız, gelecekle ilgili her ilçede önemli projelerimiz var. Bu projeleri hayata geçirmek için çalışacağız\" diye konuştu.

Seminerden sonra Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Mardin’in tarihi mekanlarını ziyaret edip, esnafla sohbet etti.



