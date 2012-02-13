Beyoğlu Belediye Başkanı: Ailelerin gidebileceği bir Nevizade yaratacağız

T24 - Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, Nevizade Sokağı’ndaki restorasyon projesini anlattı. İlçedeki değişim sürecinin vatandaşın talebine göre şekillendiğini belirten Demircan, Beyoğlu halkının yenilenme projelerine sıcak baktığını dile getirerek, “Ailelerin de gidebileceği bir Nevizade oluşturma ihtiyacı ve iradesi var” dedi.

Taksim'deki cami, projesine ve 'masa kaldırma operasyonu'na da değinen Demircan Milliyet gazetesinde yer alan açıklamaları şöyle

- Nevizade’nin restorasyon planı nasıl olacak?

Nevizade projesi için esnafın irade beyanının olduğu bir gerçek. Eskiden Beyoğlu’nda daha avam, daha salaş bir algı ve anlayış vardı. Bu durum, içselleştirildiği için de normal görülüyordu.

Beyoğlu’nu Beyoğlu yapan salaşlığı değil mi?

Ben aynı kanaatte değilim. Oranın özgünlüğü o değil. Beyoğlu, 500 yıllık bir kenttir. O tarihe baktığımızda karşımıza salaşlık kültürü veya ruhu çıkmıyor. Bu salaşlık belki eskimişlikle birlikte sonradan gelmiş olabilir ama binalar restore edildikçe bütün güzellik ortaya çıkıyor.

‘Süreç içinde kayıplara uğramış’

Yeni projeyle beraber “salaşlık” gidecekse yerini ne alacak?

Amaç, eski binaların restore edilerek günümüzün kullanım anlayışına uygun hale getirmek. Ama bu arada eskimişlikten kaynaklanan kendine has, salaşlık diye de tabir edebileceğimiz... Bizim derdimiz Nevizade’nin restorasyonu. Beyoğlu genelinde binaları kullanılabilir hale getirerek geleceğe taşımak istiyoruz.

Şimdikinden farklı ne olacak?

Nevizade, 50 yıllık bir yer. Başladığında çok gözde iken süreç içerisinde kayıplara uğramış. Sabah ve öğlen servis vermiyor. Bunu Nevizade çalışanı söylüyor. İnsanlar kendilerini yenilemek ve müşteri portföyünü genişletmek istiyor. Böyle bir ihtiyaç hissediyorlarsa eksiklik var demektir. Beyoğlu 24 saat yaşıyorken Nevizade yaşayamıyor. Yabancı dil bilen elemana, iç mekanların daha hijyenik olmasına, menülerin yenilenmesine ihtiyaç var. Esnafın rekabete ihtiyacı var. Ailelerin de gidebileceği bir Nevizade oluşturma ihtiyacı ve iradesi var.

Projenin başlangıcı için belli bir tarih var mı?

Tarih yok ama en kısa zamanda hayata geçirmeyi planlıyoruz.

‘Cami projesinde gelişme yok’

Taksim’e camii projesi yeniden gündeme geldi.

Bir dernek var, zaman zaman çalışmalar yapıyor. Ahmet Bey (Vefik Alp) de ondan bahsetmiş. İmar planlarından söz etmiş. Somut bir şey yok. Yeni bir durum yok. Ahmet Bey’e sormak lazım.

Ahmet Bey, projenin bilginiz dahilinde olduğunu söyledi.

Ortada uzun zamandır, önceden bilinen bir imar planı var. Onunla ilgili düşüncelerini paylaşmış. Bunun dışında yorumlanacak bir şey yok. Yeni bir gelişme yok.

Asmalımescit’teki sıkıntı

Beyoğlu için yeni projeleriniz var mı?

Kentsel dönüşüm çalışmaları devam ediyor. Tarlabaşı inşaat aşamasında. Nevizade henüz proje safhasında. Zaten şu bahsettiklerimiz ilçenin yarısı ediyor! Ciddi, büyük projeler. Burada güzel olan şey, Beyoğlu’nda herkes dönüşmenin, yenilenmenin farkında.

Hiç mi olumsuz tepki almıyorsunuz?

Hayır. Bütün projelerimiz vatandaşımızın isteğiyle yapılmıştır.

Masalar kaldırılırken tabir-i caizse “Asmalımescit krizi” yaşanmıştı.

Asmalımescit’te esnafımız Beyoğlu’nun bir parçası olmayı başaramadı. Eğer başarsaydı, başımıza o zaman onlar gelmezdi. Bence Asmalımescit esnafının, Beyoğlu esnafı olmak konusunda mesafe kat etmesi gerekiyor. Mesela, Nevizade esnafı 50 yıldır orada olduğu için çevresine daha duyarlı görünüyor.

Asmalımescit esnafıyla aranız düzeldi mi, bozuk mu?

Yok. Onlar yeni Beyoğlu’na alışmaya çalışıyor. Alışınca sorun kalmayacak.

Jirayr amca evine taşındı

Tarlabaşı’nda uygulanan “kentsel dönüşüm projesi” kapsamında Sakızağacı Caddesi’ndeki Claudia Apartmanı’nı terk etmek zorunda kalan Jirayr Zincirci (66), önceki gün kız kardeşi ile birlikte Beyoğlu Belediyesi’nin kiraladığı eve taşındı. Tarlabaşı’nda iki katlı bir apartmanın tek göz dairesine yerleşen Ermeni kökenli kardeşler Jirayr-Merine Zincirci’yi Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan da ziyaret etti. Ziyaret sırasında, “Çok sıkıntı çektim. Yaşlandım, çalışamıyorum. Elimde iki kuruşum bile yok. Kimseden borç da alamıyorum” diyen Merine Zincirci (62) yardımı istedi. Başkan Demircan ise konuyla ilgileneceğini belirtti.

Milliyet’in aralık ayında “Kentsel dönüşüm Jirayr amcayı vurdu” başlığıyla duyurduğu haber sonrasında Beyoğlu Belediyesi Jirayr Zincirci ve kız kardeşine ev sözü vermişti.