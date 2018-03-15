Beyoğlu 25 proje ile yatırımcıların gözdesi oldu

İSTANBUL, (DHA) - BEYOĞLU, 25 yatırımcı ve 25 proje ile katıldığı MIPIM 2018 Gayrimenkul Fuarı’nda yabancı yatırımcıların ilgi odağı oldu. Fuarda uluslararası yatırımcılarla bir araya gelerek Türkiye’ye davet eden Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, yatırımcıların dikkatini çeken çok büyük projelerinin olduğunu söyledi.

Dünyanın en önemli gayrimenkul organizasyonlarından olan MIPIM 2018, Fransa’nın Cannes kentinde kapılarını açtı. 100’e yakın ülkenin katıldığı fuara Türkiye, 250 kuruluş ve 657 kişilik temsil ile adeta çıkarma yaptı. Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan öncülüğünde fuara katılan Beyoğlu Yatırımcılar Grubu (BIG), 25 yatırımcı ve 25 proje ile fuara damgasını vurdu. Fuarda, Türkiye’nin en büyük projeleri arasında gösterilen Beyoğlu’nun vitrin projeleri Galataport, Haliçport, Taksim 360, Okmeydanı, Piyalepaşa İstanbul ve Örnektepe yabancı yatırımcıların ilgisini çekmeyi başardı.

“PROJELERİMİZ ULUSLARARASI YATIRIMCILARIN DİKKATİNİ ÇEKİYOR”

Cannes’da düzenlenen MIPIM 2018’e ilişkin değerlendirmelerde bulunan Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan şunları söyledi:

“MIPIM, dünyada emlak sektörünün bir araya geldiği en büyük organizasyonlardan bir tanesi. Dünyanın kuzeyinden, güneyinden, doğusundan, batısına projelerini uluslararası arenada göstermek isteyen herkes burada. Bu yıl inanılmaz bir kalabalık ve inanılmaz projeler var. Tüm projeleri burada takip ediyorlar. Biz de Beyoğlu Belediyesi olarak Beyoğlu Yatırımcılar Grubu (BIG) ile birlikte üç yıldır bu fuara katılıyoruz. Beyoğlu’nda uluslararası yatırımcıların dikkatini çekebilecek ciddi projelerimiz var. Bunların arasında; Galataport, Haliçport, Taksim 360 ve Okmeydanı gibi projemiz var. Beyoğlu’ndaki 25 tane projeyi tek maket üzerinden buradaki finansçılara ve insanların ilgisine sunacak şekilde koordine ediyoruz. Her şey kamu ve özel sektör ortaklığı ile birlikte yürüyor. Burada uluslararası bir yatırımcı hatta bu yatırımcı yerli dahi olabilir, bu iki gücü bir arada görmek istiyor. Bir yanda kamu tarafının garantisini hissetmek öte yandan bu yatırımcının vaatlerini olabilirliğini görmek onlara güç veriyor.”

\"GÜÇLÜ TÜRKİYE İMAJI”

Uluslararası organizasyonlarda güçlü Türkiye imajının verilmiş olmasının çok önemli olduğunu da belirten Demircan, “Beyoğlu Belediye Başkanı olarak buranın doğru bir nokta olduğunu düşünüyorum. Sonuçta İstanbul, Beyoğlu dünya ile yarışıyor. Bu nedenle bu tür organizasyonlara gerek ülke olarak gerekse de şehirler olarak katılmak gerekiyor. Özellikle yabancı yatırımcıya güven verme anlamında bugün İstanbul çadırındayız. Malum Türkiye’nin gündeminde Afrin var. Kendisini tehdit eden teröre karşı kendi güvenliğini sağlayabilecek güçte ve kudrette bir ülke imajı ile buradayız. Bu imaj yabancı yatırımcıların Türkiye’ye pozitif bakmaları çerçevesinde çok önemli. Türkiye iddiası olan bir ülke olarak bu tip uluslararası platformlarda ilgi görüyor” ifadelerini kullandı.

GALATAPORT PROJESİ 4 BİN 500 KİŞİYE İSTİHDAM SAĞLAYACAK

Yatırım bedeli 4,5 milyar Türk Lirası olan Galataport’un toplam inşaat alanı 375 bin metrekare olurken; projenin toplam kiralanabilir alanları perakende ve yeme-içme alanı olarak 47 bin metrekare, ofis alanı olarak ise 43 bin metrekaredir. 20 bin metrekare Kruvaziyer terminali olan proje tamamlandığında 200 mağaza ve restoranın hizmet vermesi planlanıyor. Projenin yıllık yabancı ziyaretçi hedefi 7 milyon, yıllık Kruvaziyer yolcu hedefi ise 3 milyon olarak öngörülüyor. İstihdam alanında da büyük potansiyel taşıyan Galataport, proje süresince 5 bin, işletme döneminde ise 4 bin 500 kişiye istihdam sağlayacak.

TARLABAŞI - TAKSİM 360’IN YATIRIM BEDELİ 500 MİLYON DOLAR

18. Uluslararası Gayrimenkul ödüllerinde Avrupa’nın ‘’En İyi Kentsel Yenileme Projesi’’ unvanını alanTarlabaşı - Taksim 360’ın içerisinde alışveriş merkezleri, konutlar, butik otel ve pansiyonlar yer almakla birlikte alan genelinde fonksiyonlar yüzde 52 konut alanı, yüzde 12 ticaret, yüzde 17 turizm ve yüzde 14 ofis alanından oluşuyor. Tüm konutlar için yeraltı otoparkları ve sosyal faaliyetin yoğunlaşacağı yaya alanları yaratılıyor. 2007 yılında başlayan projede 20 bin metrekarelik alan üzerindeki 9 adada, rezidans, ofis, konut ve ticari üniteler dahil olmak üzere 952 ünite bulunuyor.

HALİÇPORT’UN YATIRIM BEDELİ 850 MİLYON TL

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı Altyapı Yatırımları Genel Müdürlüğü tarafından İstanbul Beyoğlu İlçesi Camii Kebir Mahallesi\'nde yapılması planlanan Haliç Yat Limanı ve Kompleksi projesi 3 otel, 2 yat limanı ve iskelelerden oluşuyor. 850 milyon TL yatırımla hayata geçirilen Haliç Yat Limanı ve Kompleksi projesinde her biri 70 yat kapasiteli 2 yat limanı, 150 DTW kapasiteli 1 adet şehir hatları iskelesi (yolcu transfer amaçlı) her biri 150 DTW kapasiteli 2 adet gemi yanaşma- yolcu transfer iskelesi ve 5 yıldızlı uluslararası otel zincirleri tarafından işletilecek nitelikte toplam oda kapasitesi 700 olan; 100 odalı Hotel bin 400 odalı Hotel 2 ve 200 odalı Hotel 3 isimli 3 adet 5 yıldızlı oteller yapılacak.

PİYALEPAŞA İSTANBUL, ÖZEL SEKTÖR ELİYLE YAPILAN EN BÜYÜK PROJE

Türkiye’nin özel sektör tarafından gerçekleştirilen ilk ve en büyük kentsel dönüşüm projesi olan Piyalepaşa İstanbul, 82 dönüm arazi üzerinde inşa ediliyor. Piyalepaşa Gayrimenkul tarafından 800 milyon dolar yatımla hayata geçirilen proje; konut, rezidans, ofis, otel ve alışveriş sokağından oluşan karma kullanım projesi olarak tasarlandı. Piyalepaşa İstanbul’da, 55 metrekareden 207 metrekareye, stüdyodan 4+1’e kadar değişen farklı büyüklük ve tipte 760 konut ve 190 adet rezidans bulunuyor.

SÜTLÜCE - ÖRNEKTEPE PROJESİ, TÜRKİYE’YE ÖRNEK OLACAK

Örnektepe Projesi, Beyoğlu Belediyesi ve TOKİ’nin işbirliği yaparak gerçekleştirecekleri bir pilot proje niteliğindedir. Projenin kısa zamanda tamamlanarak hayata geçmesi ve ileride gerçekleşecek yeni yapılaşmaya örnek teşkil etmesi hedefleniyor. Örnektepe’nin riskli alan ilan edilmesiyle birlikte 2,5 hektar büyüklüğünde olan alana etaplar halinde uygulamalar yapılacaktır. 1. etapta 70 bin 424 metrekare inşaat (otoparklar, teknik hacimler, sığınaklar dahil) yapılması planlanmaktadır. Söz konusu inşaat alanının 34 bin 284 metrekaresinin iskan edilmesi öngörülmektedir. Bu alanın 25 bin 491 metrekaresi hak sahiplerine dağıtılacak olup geri kalan kısmı yatırımcıya ait olacak.

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