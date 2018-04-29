Beyninizi Geliştirin-Günün Bilmecesi 19

Sizi Pandora'nın kutusunu açmaya davet ediyoruz. İyi şanslar!

Bir zamanlar Pandora isimli bir kadın yaşarmış. Pandora'nın bir hayranı varmış. Ama Pandora onunla ancak bir bilmeceyi çözerse evleneceğini söylemiş.

Pandora hayranının önüne üç yazılı kutu koymuş ve kutulardan birine bir yüzük saklamış. Kutulardan birinin üstündeki yazının doğru olduğunu kabul edersek, yüzük hangi kutuda?

Kutuların üstündeki yazılar:

Altın kutu: "Yüzük bu kutuda"

Gümüş kutu: "Yüzük bu kutuda değil"

Bronz kutu: "Yüzük altın kutuda değil"

Yüzük gümüş kutuda.

Eğer altın kutunun üstündeki yazı doğruysa o zaman gümüş kutunun üstündeki yazı da doğru olmalı. Ama en fazla bir kutunun yazısı doğru olabilir o zaman yüzük altın kutuda değil.

Eğer gümüş kutunun üstündeki yazı doğruysa o zaman diğer kutulardan birinin üstündeki yazı da doğru olmalı. Ancak tek bir yazı doğru olacağına göre, gümüş kutunun üstündeki yazı yanlış olmalı.

Eğer bronz kutunun üstündeki yazı doğruysa o zaman diğer iki yazı yanlış olmalı. Bu da yüzüğün gümüş kutuda olduğu anlamına geliyor.

Bilmece tarafından hazırlandı.