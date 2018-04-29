Beyninizi geliştirin - Günün bilmecesi 8

Zekanızı test edin, bilmeceyi çözmeye çalışın.

Şifreyi kurup kapıdan geçmeyi neden başaramadığınızı anlayabilecek misiniz?

Bol şans!

Bilmece 8

Düşmanların füze fırlatma tesisinin girişini gözleyerek içeri girmenin bir yolunu bulmaya çalışıyorsunuz.

Kapıya bir bilim insanı geliyor. Kapıdaki görevli "Sekiz?" diye soruyor. "Beş" diyen bilim insanına kapıyı açıyor.

Bir süre sonra ikinci bir bilim insanı geliyor. Kapıdaki görevli "Yedi?" diyor. "Dört" yanıtını veren bilim insanı içeri giriyor.

Şifreyi çözdüğünüzü düşünüyorsunuz!

Kapıya yaklaştığınızda görevlinin "Altı" sorusuna "Üç" diye cevap verdiğinizde alarmlar ötmeye başlıyor. İçeri girmeyi neden başaramadınız?

Cevabınız "Dört" olmalıydı. Çünkü "Altı" kelimesinde dört harf var.