T24 LogoT24 Logo
Gündem
BBC Türkçe

Beyninizi geliştirin - Günün bilmecesi 8

Düşman üssüne girişin şifresini çözdüğünüzü sanmıştınız, neden yanıldınız? Her gün sorduğumuz yeni bilmecenin cevabını bulmaya çalışın, mantığınızı test edin.

29 Nisan 2018 20:30

Zekanızı test edin, bilmeceyi çözmeye çalışın.

Şifreyi kurup kapıdan geçmeyi neden başaramadığınızı anlayabilecek misiniz?

Bol şans!

Bilmece 8

Düşmanların füze fırlatma tesisinin girişini gözleyerek içeri girmenin bir yolunu bulmaya çalışıyorsunuz.

Kapıya bir bilim insanı geliyor. Kapıdaki görevli "Sekiz?" diye soruyor. "Beş" diyen bilim insanına kapıyı açıyor.

Bir süre sonra ikinci bir bilim insanı geliyor. Kapıdaki görevli "Yedi?" diyor. "Dört" yanıtını veren bilim insanı içeri giriyor.

Şifreyi çözdüğünüzü düşünüyorsunuz!

Kapıya yaklaştığınızda görevlinin "Altı" sorusuna "Üç" diye cevap verdiğinizde alarmlar ötmeye başlıyor. İçeri girmeyi neden başaramadınız?

Aşağıdaki cevabı görmek için buraya tıklayın.

Cevabınız "Dört" olmalıydı. Çünkü "Altı" kelimesinde dört harf var.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

DüşmanHerKapıdaki

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"İdlib, Ankara ve Moskova’nın arasını açmaya başladı"...

Neptün Soyer: Güçlüyle güçsüz değil, Atatürk'ün dediği gibi güçsüzler birleşmeli...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Canlı yayındaki seviyesiz tartışma sosyal medyada tepki çekti...

Erdoğan'ın Ukrayna'da verdiği selam Rusya basınının gündeminde...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Anayasa Mahkemesi’nden ‘tahliye’ kararlarına direnen mahkemelere tarihi uyarı: Göreviniz yetki...

Türkiye İstatistik Kurumu, Türkiye'nin nüfusunu açıkladı...

Sedat Peker kaçtığı yönündeki haberlerle ilgili konuştu: Balkanlardayım, oturum işlemlerimi...

Ankara Adliyesi’ni karıştıran iddia: Bylock soruşturması krize dönüştü, başsavcı vekili...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24