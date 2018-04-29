Beyninizi geliştirin - Günün bilmecesi 6

Zekanızı test edin, bilmeceyi çözmeye çalışın.
Karşılaştığınız ayının rengini doğru tahmin edebilecek misiniz?
İyi şanslar...
Bilmece 6
Bir görevdesiniz. Önce 5 kilometre güneye, sonra 5 kilometre batıya, ardından da 5 kilometre kuzeye gidiyorsunuz ve başladığınız yere dönüyorsunuz!
Göreviniz sırasında bir ayı gördünüz.
Ayının rengi nedir?Aşağıdaki cevabı görmek için buraya tıklayın.
Beyaz.
Dünyada önce 5 kilometre güneye, sonra 5 kilometre batıya, ardından da 5 kilometre kuzeye gidip başladığınız yere dönebileceğiniz tek yer Kuzey Kutbu'dur.
Kuzey Kutbu'nda yaşayan tek ayı türü ise kutup ayısıdır. Bu yüzden ayının rengi beyaz olmak zorunda.