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BBC Türkçe

Beyninizi geliştirin - Günün bilmecesi 6

Zekanızı gıdıklayan bilmecelerle karşınızdayız. Her gün soracağımız bilmecenin cevabını bulmaya çalışın, mantığınızı test edin.

29 Nisan 2018 20:30

Zekanızı test edin, bilmeceyi çözmeye çalışın.

Karşılaştığınız ayının rengini doğru tahmin edebilecek misiniz?

İyi şanslar...

Bilmece 6

Bir görevdesiniz. Önce 5 kilometre güneye, sonra 5 kilometre batıya, ardından da 5 kilometre kuzeye gidiyorsunuz ve başladığınız yere dönüyorsunuz!

Göreviniz sırasında bir ayı gördünüz.

Ayının rengi nedir?

Aşağıdaki cevabı görmek için buraya tıklayın.

Beyaz.

Dünyada önce 5 kilometre güneye, sonra 5 kilometre batıya, ardından da 5 kilometre kuzeye gidip başladığınız yere dönebileceğiniz tek yer Kuzey Kutbu'dur.

Kuzey Kutbu'nda yaşayan tek ayı türü ise kutup ayısıdır. Bu yüzden ayının rengi beyaz olmak zorunda.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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