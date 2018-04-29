Beyninizi geliştirin - Günün bilmecesi 6

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Karşılaştığınız ayının rengini doğru tahmin edebilecek misiniz?

İyi şanslar...

Bilmece 6

Bir görevdesiniz. Önce 5 kilometre güneye, sonra 5 kilometre batıya, ardından da 5 kilometre kuzeye gidiyorsunuz ve başladığınız yere dönüyorsunuz!

Göreviniz sırasında bir ayı gördünüz.

Ayının rengi nedir?

Beyaz.

Dünyada önce 5 kilometre güneye, sonra 5 kilometre batıya, ardından da 5 kilometre kuzeye gidip başladığınız yere dönebileceğiniz tek yer Kuzey Kutbu'dur.

Kuzey Kutbu'nda yaşayan tek ayı türü ise kutup ayısıdır. Bu yüzden ayının rengi beyaz olmak zorunda.