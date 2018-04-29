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BBC Türkçe

Beyninizi geliştirin - Günün bilmecesi 5

Zekanızı gıdıklayan bilmecelerle karşınızdayız. Her gün soracağımız bilmecenin cevabını bulmaya çalışın, mantığınızı test edin.

29 Nisan 2018 20:30

Zekanızı test edin, bilmeceyi çözmeye çalışın.

Katilin kim olduğunu bulabilecek misiniz?

İyi şanslar...

Bilmece 5

Ortada beş kişi var.

Aralarından biri, bu kişilerden başka birini öldürdü.

Cinayetle ilgili bilinenler şunlar...

1. Dan, dün, bu kişilerden masum olanlarından biriyle New York maratonunda koştu.

2. Mike'ın şehre yerleşmeden önce bir çiftçi olduğu biliniyor.

3. Jeff, üst düzey bir bilgisayar uzmanı ve gelecek hafta Ben'in yeni bilgisayarına kurulum yapmak istiyor.

4. Katilin bacağı bir kaç gün önce kesildi.

5. Ben, Jack ile altı ay önce tanıştı.

6. Jack cinayetin ardından inzivaya çekildi.

7. Dan eskiden çok içki içerdi.

8. Ben ve Jeff son bilgisayarlarını birlikte kurdu.

9. Katil, Jack'in kardeşi. Seattle'de birlikte büyüdüler.

İşte size Shelock Holmes olma şansı! Katil kim?

Aşağıdaki cevabı görmek için tıklayın

Jeff Mike'ı öldürdü.

Şu noktalar bizi bu bu sonuca götürüyor.

1. Jack katil olamaz çünkü cinayeti işleyen onun kardeşi.

2. Dan katil olamaz çünkü maratonda koştu. Bir kişinin bacağı kesildikten bir kaç gün sonra büyük bir maratona katılması mümkün değil.

3. Ben katil değil çünkü Jack'le yeni tanışmış birisi. Katil ise Jack'le birlikte büyüdü.

4. Bu durumda geriye Jeff ve Mike kalıyor.

Jeff hayatta olduğuna göre (zira kendisi, haftaya bilgisayar kurulumu yapmak istiyor) katilin mantıken o olması gerekiyor. Mike da Jack'le birlikte büyümedi. Bu durumda Jack, Dan ve Jeff'in hâlâ hayatta oldukları kesinleşiyor. Jeff, Ben'in bilgisayarına kurulum yapmak istediğine göre, Ben'in de hayatta olması gerekiyor. Böylece sonuca ulaşıyoruz: Jeff Mike'ı öldürdü!

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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