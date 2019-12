Beyninizi forma sokun!

1.) Kelime dedektifi



Bir dakikanızı alacak bu egzersiz zorlu bir görüşüme öncesinde beyninizi biraz çalıştırmaya yardımcı olabilir. “Konuşma” fiilini çağrıştıracak sözcüklerin harflerini karıştırdık. Hepsini yerli yerine koymak için sadece bir dakikanız var. Saatinize bakıp başlayın...



1. İKDUEDOD

2. ALYOGDİ

3. OESHBT

4. NMOOGOL

5. ŞYLSÖMEEK

6. VELİGEEZK

7. IKPZARLA

8. İŞLEİMİT

9. MÜKEREZA

10. LADIKIR



Cevaplar:



1. Dedikodu

2. Diyalog

3. Sohbet

4. Monolog

5. Söyleşmek

6. Gevezelik

7. Pazarlık

8. İletişim

9. Müzakere

10. Lakırdı



2.) Balıkla güçlendirin



Fransız bilim adamlarının 8 bin kişi üzerinde yaptığı bir araştırmaya göre, düzenli olarak Omega-3’ten zengin yağ alan kişilerin “bunama” riski, diyetinde bu yağlara yer vermeyen kişilere göre yüzde 60 oranında daha az. Somon, uskumru, ton ve ringa balığı ise Omega-3 yönünden en zengin doğal besinler. Yani düzenli balık yemekte, balık yağı tabletleri almakta fayda var.



3.) Şekerlemeyle şarj olun



New Scientist dergisinde yayınlanan araştırmaya göre, sadece 6 dakika gözlerinizi kapatıp kestirmek beyninizi canlandırmaya yetiyor. İyi bir gece uykusunun ertesi günkü sınavlarda ya da beyninizi yoracak zorlu işlerde başarıyı artırdığı biliniyor. Ancak bu araştırmaya göre kısa bir şekerleme bile hafızayı kayda değer bir oranda güçlendiriyor.



4.) Aktif olun



Araştırmalara göre haftada 3 gün hızlı tempoda yürüyüş yapmak yoğunlaşmanızı, öğrenme ve muhakeme yeteneğinizi yüzde 15 civarında artırıyor. Ayrıca yaşlılıkta görülen Alzheimer ve bunama riskini de azaltıyor. Bu nedenle, elinizden geldiğince aktif olmanızda yarar var. Örneğin gideceğiniz yerden bir durak önce inip yürümek çok iyi bir fikir.



5.) Demir eksikliğine dikkat!



Araştırmalara göre demirin vücuttaki eksikliği, öğrenme ve hafıza gibi beyin işlevlerinde yetersizliğe neden olabiliyor. Özellikle 19–50 yaş arası kadınların günde 18 miligram ve gebelik döneminde de 27 miligram demir alması gerekiyor. Et, kümes hayvanları ve ürünleri, fasulye, ıspanak ve güçlendirilmiş tahıllar demir yönünden zengin besinler.





6.) İkinci bir dil öğrenin



London College Üniversitesinde yapılan araştırma birden fazla dil konuşan kişilerin daha gelişmiş bir beyne sahip olduğunu ortaya koyuyor. Araştırmaya göre tıpkı spor yapmanın kasları geliştirmesi gibi, yabancı dil öğrenmek de beyinde bilgi işleme merkezi olarak bilinen gri madde bölgesini büyütüyor. Çalışmada, birden çok dil bilenlerde gri madde yoğunluğunun tek dil bilenlere oranla çok daha fazla olduğu görülmüş. Beynin bu bölgesi aynı zamanda dikkat ve hafızayı da kontrol ediyor. Bu nedenle, birden fazla dil bilenlerin hafızası daha güçlü olabiliyor.



7.) Dilimin ucunda



Sağdaki harflere bakmadan elinizle kapatın. Hızlı bir şekilde soldaki ülke isimlerini okuyun ve başkentlerini söyleyin. Kolaylıkla yanıt verdiklerinizi ve hiç hatırlayamadıklarınızı geçin... Dilinizin ucunda olan başkentlere yoğunlaşın. Sonra başkentlerin baş harflerini simgeleyen sağ sütuna bakın.



Norveç O

Fransa P

Portekiz L

İtalya R

Uruguay M

Suriye fi

Danimarka K

Nikaragua M

Peru L

Polonya V

Hırvatistan Z

Malezya K

İspanya M

Türkmenistan A



Beyniniz 15 binin üzerindeki sözcüğün haricinde olağanüstü sayıda hatırayı, sayıyı, ismi, kişiyi, yeri, olayı ve objeyi depolar. Bazen bir şeyi bilirsiniz, her şeyiyle gözünüzün önündedir, ama dilinizin ucundaki ismini çıkarıp söyleyemezsiniz.



Cevaplar:



Oslo- Paris- Lizbon- Roma- Montevideo - Şam- Kopenhag- Managua- Lima- Varşova- Zagreb- Kuala Lumpur - Madrid- Aşkabat



---



8.) Algı testi



Aşağıdaki “sağlıklı beslenme” ile ilgili metni okuyun ve metne bakmadan yanıtlayabildiğiniz kadar çok soruyu yanıtlayın. Yanıtları verdikten sonra metni tekrar okuyun, bakın bakalım geri kalanları da yanıtlayabiliyor musunuz?



“Ülkeden ülkeye çeşitler değişse de günde 5 porsiyon sebze ve meyve yemek genel geçer bir doğrudur. Dünya Sağlık Örgütü’ne göre kanser vakalarının onda birinin nedeni yeterli oranda sebze-meyve tüketilmemesidir ve yeterli meyve sebze alımıyla yılda 2.7 milyon kişinin hayatı kurtarılabilir. Günde en azından 400 gram sebze ve meyve yemek sizi kanserden korumakla kalmaz, kalp krizi riskinizi de yüzde 10 oranında düşürüyor. Sebze ve meyvelerin obezite ve diyabetten koruduğu da tahmin ediliyor.”



•Yeterli oranda meyve ve sebze yenilerek kaç insanın hayatta kalması sağlanabilir?

• Her gün minimum kaç gram sebze ve meyve yenmesi öneriliyor?

• Kanser vakalarının kaçta kaçının meyve-sebze eksikliğinden meydana geldiği tahmin ediliyor?

• Meyve ve sebze yiyerek kalp krizi riskinizi yüzde kaç oranında düşürebilirsiniz?

• Meyve ve sebzeler başka hangi iki hastalığa karşı sizi koruyor?

• Tahmin edin; metinde kaç kez meyve sözcüğü kullanılıyor?



Aytaç ÖZKARDAŞ / Form Sante

F:www.dreamstime.com