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Sağlık

Beyninizi çok yormayın!

Uzmanlar, beyninin hafıza bölümü hiperaktivite derecesinde hızlı çalışan kişilerin, Alzheimer hastalığına daha sık yakalandıklarını belirledi

08 Nisan 2009 03:00

İngiliz Oxford Üniversitesi’nden uzmanlar, beyninin hafıza bölümü hiperaktivite derecesinde hızlı çalışan kişilerin, Alzheimer hastalığına daha sık yakalandıklarını belirledi.

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APOE4 adlı geni (Alzheimer hastalığına yatkınlığa neden olan bir gen) taşıyan gençler ile bu geni taşımayan gençlerden bazı soruları çözmeleri istendi.

Yaş ortalaması 20 olan iki ekibin de zihinsel kapasitelerinin aynı olduğu, ancak APOE4 taşıyanların beyinlerinin hafıza bölümünün, aşırı kapasitede çalışmaktan yorgun düştüğü ortaya çıktı.

 

 

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