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Yaşam

Beyninin yarısı yok ama azmi müthiş

Michelle Mack'in beyninin sol tarafı olmadan dünyaya geldi.

14 Ekim 2009 03:00

ABD'li genç kadın Michelle Mack'in sağlık sorununa hastalık demek bile zor. Genç kadın beyninin sol tarafı olmadan dünyaya geldi.

Sağlık sorunu nedeniyle hastaneye başvurduğunda, doktorlar Down sendromu teşhisi koydu. Michelle Mack'e doğru teşhisi koymak bile 10 yıl sürdü. Hareketleri kontrol etmeyi sağlayan beyninin sol tarafı bulunmuyordu. Ancak Michelle bu sorunu büyük bir azimle çözmesini bildi. 

Gençlik yıllarında yaşıtlarından faklı sorunlarla boğuşuyor olsa da onlar gibi liseyi bitirmeyi başardı. Hatta genç kızın konuşması da normal.

Dünyada nadir görülen bir sorunla karşı karşıya olan Michelle Mack şu anda 37 yaşında olmasına rağmen ailesiyle birlikte yaşıyor. Bir kilisenin data bilgilerini giren Mack evden çalışıyor.

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