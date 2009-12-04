T24 - Ölümünün birinci yıldönümünde bellek hastası H.M'nin beyni, bilim için parçalara ayrılmaya başladı.



Uzun süre sadece H.M olarak bilinen Henry Gustav Molaison, 2 Aralık 2008'de 82 yaşında hayata veda etmeden önce beynini bilime "bağışladı."

Ölümünün birinci yıldönümünde başkalarınınkine benzemeyen beyni, başka ameliyatlara benzemeyen şekilde parçalara ayrılmaya başladı.

Ameliyat, internet üzerinden canlı yayınlandı.



Beynin bazı bölümleri alınmıştı

Connecticut eyaletinde bir fabrikada işçi olarak çalışan ve şiddetli sara nöbetleri geçiren H.M'nin sıradışı öyküsü, 1953'te cerrahların nöbetlere çare olması için hastanın beyninin bazı bölümlerini almasıyla başladı.

Sonunda, H.M'nin beyninin hipokampus bölümünün büyük bir bölümü çıkarıldı. Ameliyat, H.M'nin nöbetlerinin şiddetini azalttı, belleğinde var olan bilgilere zarar vermedi.

Bilim, birçok şey öğrenirken ve sayısız deneyden sonra konuşmak, yürümek gibi birçok hayati işlevi denetleyen motor belleğin yeni bilgiler öğrenebildiğini keşfederken, H.M'nin belleği ameliyattan sonra kayıt yapma yeteneğini yitirdi.



Kısa süreli bellek

Ameliyattan önceki anılarını hatırlayabilen H.M, yeni şeyler öğrenebildi, ancak bunları hafızasında tutamadı. Sabah kahvaltısında ne yediğini, bir simayı, yaşını, yaşadığı yeri hatırlayamaz hale gelen H.M, kısa süreli belleğiyle ömrünün kalanını geçirdi.

2008'de yaşamını yitirdikten sonra H.M'nin beyni Califonia'daki beyin inceleme laboratuvarına götürüldü.



Mikronlara ayrılıyor

Ölümünden tam bir yıl sonra H.M'nin eksi 40 derecede dondurulmuş beyni mikronlara ayrılmaya başladı. Önceki gün internetten canlı yayımlanan 14 saatlik ameliyatın ardından H.M'nin beyninin 3,8 cm'si parçalara ayrıldı.

Bilim adamları, beyni parçalara ayırmaya devam edecek. Bilime 2 bin 600 mikro parça sunması beklenen H.M'nin beyninin hafıza, bilişsel işlevler, duyusal ve motor eylemler gibi konularda bilime daha fazla bilgi vermesi umuluyor.

Konuya ilişkin makale, Fransız "Le Nouvel Observateur" dergisinin internet sitesinde yer alıyor.