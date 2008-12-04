Beynine çay poşeti koydular, dili açıldı

İngiliz Walter Bast (49), mucizevi bir tedaviyle yeniden sağlığına kavuştu. Doktorlar, geçirdiği felç nedeniyle konuşamayan ve sağ kolunu kullanamayan Walter’ın beynine kök hücre yerleştirmeyi düşündü. Bunun için içi kök hücre dolu bir çay poşeti hazırlayan ekip, poşeti beyne yerleştirdi. Sağ kolunu yeniden oynatmaya başlayan Walter, 2 hafta sonra konuşmaya başladı.Walter’ın doktoru Prof. Thomas Brinker, “Amacımız zarar görmüş hücrelerin yeniden işlemesini sağlamaktı ve başarılı olduk. Bu yöntem 5 yıl sonra yaygın hale gelebilir. Böylece binlerce hasta iyileşebilir. Ameliyatın hiçbir yan etkisi yok” dedi.1) Hastalar zayıflamış kan hücreleri beynin içinde parçalandığında felç geçiriyor. Bunun sonucunda da konuşma ve kollarını kullanabilme yeteneğini yitiriyor.2) Cerrah, hastanın kafatasında küçük bir boşluk açarak kanayan damarların kanamasını durduruyor. Beynin içinde hiçbir şekilde kan bırakmıyor.3) İçinde milyonlarca kök hücre bulunan 2 santimetrekare boyutlarındaki çay torbası yerleştiriliyor.4) Poşetler, beyin hücrelerinin ölmesini ve kendisini yenilemesini sağlayan CM1 adlı bir ilaç üretmeye programlı.5) İki hafta sonra, çay poşetleri beyinden çıkarılıyor. Hasta konuşma ve kollarını kontrol edebilme yeteneğini yeniden kazanıyor.