Beyninden ayak ve el çıktı!

3 günlükken beyninde tümör tespit edildi. Ama ameliyatla alınan tümörün içinden ikisinin kısmen oluşmuş iki küçük ayak, bir el, uyluk kemiği ve bağırsak dokusu buldu.



ABD'de 3 aylık bebeğin beyninden, kısmen oluşmuş organlar çıkarıldı.



Colorado eyaletinin Colorado Springs kentindeki çocuk hastanesinden Dr. Paul Grabb, Sam Esquibel adlı bebeğin beyninde, üç günlükken bir tümör tespit ettiklerini anlattı. Grabb, Sam'in beynindeki tümörün alındığını, tümörün içindeyse iki küçük ayak, bir el, uyluk kemiği ve bağırsak dokusu bulduklarını söyledi.



Grabb, bunun genetik nedenlere bağlı bir beyin tümörü veya fetüs içinde fetüs (FIF) olabileceğini, ancak bunun da çok nadiren beyinde görüldüğünü belirtti. FIF'de, ikiz gebeliklerde bir fetüs diğerinin vücudunun içerisinde bir noktaya kadar gelişip canlılığını yitiriyor ve sadece tek bebek dünyaya geliyor.



Sam'in ebeveynleri Tiffnie ve Manuel Esquibel ise oğullarının şu anda evde olduğunu, her ay kontrolden geçirileceğini anlattı. Anne Tiffnie, normal bir hamilelik geçirdiğini, bebeğin doğumundan sonra çekilen MR'a kadar herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmadıklarını belirtti.



(AA)

