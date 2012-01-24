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Yaşam

Beyninden 7,5 cm'lik çivi çıkarıldı

32 yaşındaki Dante Autullo, tamirat işleri sırasında kullandığı çivi tabancası ile kendini yaraladığını ama beynine bir çivi girdiğini hissetmediğini söyledi.

24 Ocak 2012 02:00


T24 - ABD'nin Chicago kentinde cerrahlar, bir adamın beynindeki 7,5 santimetre uzunluğundaki çiviyi başarılı bir ameliyatla çıkarttı


Beyninden 7,5 cm uzunluğunda çivi çıkarıldı

32 yaşındaki Dante Autullo, tamirat işleri sırasında kullandığı çivi tabancası ile kendini yaraladığını ama beynine bir çivi girdiğini hissetmediğini söyledi. Hastaneye mide bulantısı şikayetiyle başvuran Autullo, beyninde 7,5 santimetre uzunluğundaki çiviyi gösteren röntgeni gördüğünde şok olduğunu ifade etti.


Bir kaç milimetre ile kurtuldu

Autullo'nun doktorları ise, çivinin beynin motor fonksiyonları yöneten kısmına sadece birkaç milimetre uzaklıkta olduğunu kaydetti.

Doktorlar, insan beyninde ağrıya duyarlı sinirler bulunmadığı için Autullo'nun herhangi bir acı hissetmediğini söyledi.

İki saat süren ameliyat sırasında Autullo'nun kafatasının bir kısmının çıkarıldığı ve yerine titanyumdan yapılmış bir parça konduğu bildirildi.


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