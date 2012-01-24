Beyninden 7,5 cm'lik çivi çıkarıldı

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Bir kaç milimetre ile kurtuldu





32 yaşındaki Dante Autullo, tamirat işleri sırasında kullandığı çivi tabancası ile kendini yaraladığını ama beynine bir çivi girdiğini hissetmediğini söyledi. Hastaneye mide bulantısı şikayetiyle başvuran Autullo, beyninde 7,5 santimetre uzunluğundaki çiviyi gösteren röntgeni gördüğünde şok olduğunu ifade etti.Autullo'nun doktorları ise, çivinin beynin motor fonksiyonları yöneten kısmına sadece birkaç milimetre uzaklıkta olduğunu kaydetti.Doktorlar, insan beyninde ağrıya duyarlı sinirler bulunmadığı için Autullo'nun herhangi bir acı hissetmediğini söyledi.İki saat süren ameliyat sırasında Autullo'nun kafatasının bir kısmının çıkarıldığı ve yerine titanyumdan yapılmış bir parça konduğu bildirildi.