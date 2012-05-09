'Beyninde tümör yok' diyen doktora dayak

Tokat’ta bir hastaya "beyninde tümör yok" müjdesi veren doktor beklemediği bir tepki ile karşılaştı. Hasta yakınları tarafından dövülen doktor 1 ay ameliyatlara giremeyecek.

Kentteki özel bir hastanede beyin cerrahi uzmanı olarak görev yapan doktor Cengiz Çepoğlu, iddiaya göre, 13 yaşındaki hastası T.A'nın babası A.G.A'nın saldırısına uğradı. Poliklinikte meydana gelen olayda, Çepoğlu'nun burnunda ve sağ elinde kırık oluştu.

Polise başvuran Çepoğlu, A.G.A'dan şikayetçi oldu. Eli alçıya alınan doktor Çepoğlu, burnundaki kırığın tedavisi için, görev yaptığı hastanede ameliyata alındı.

İddiaya göre beyin Cepoğlu, daha önce farklı hastanelerde beyin tümörü teşhisi konulan 13 yaşındaki hastayı muayene etti. Hastada beyin tümörü olmadığını söyleyen doktor hastaneye tekrar gelen hasta yakınlarının saldırısına uğradı.

Çepoğlu, ameliyata girmeden önce yaptığı açıklamada, ''Yaşadıklarım sanki kamera şakası gibi, çok üzgünüm'' dedi. Hastanın babasına bilgiler verdiğini ifade eden Çepoğlu, ''Hasta bana referansla geldi. İltifat ettiler bana. Çocuğun beyninde tümör olmadığını söyledim. Bu hastalıkla ilgili tıbbı terim 'gliozis' diye bir terim kullanıyoruz. Bunun Türkçe karşılığı yok. 40 dakika sonra geldi yanıma. 'Bunu tam olarak anlat' dedi. Ben de bunun Türkçe karşılığının olmadığını söyledim. Herhalde dalga geçtiğimi sandı. Tam eğilerek terimi internetten arasın diye not yazmaya çalıştığım esnada bana vurmaya başladı. Sağ elimde ve burnumda kırıklar var'' diye konuştu.

Hastanenin genel müdürü Dursun Bulut ise üzücü bir olay yaşadıklarını belirterek, saldırıyı kınadıklarını söyledi.

Zanlı A.G.A, polis ekiplerince gözaltına alındı.

Bu arada, doktor Çepoğlu'nun bugün yapacağı ameliyatları, saldırı nedeniyle gerçekleştirilemediği belirtildi.