T24 LogoT24 Logo
Sağlık

Beyninde tümör bulunan Gamze, hayata tutunamadı

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK'ta beynindeki tümör nedeniyle tedavi gören 8 yaşındaki Gamze Demir, öldü

22 Ekim 2017 18:49

Gürkay GÜNDOĞAN/ZONGULDAK, (DHA)- ZONGULDAK\'ta beynindeki tümör nedeniyle tedavi gören 8 yaşındaki Gamze Demir, öldü.
Ailesi Bolu\'da yaşayan Gamze Demir\'in 1.5 yaşında beyninde tümör saptandı. İstanbul\'da tedavi olan Demir, 6 ayda Bülent Ecevit Üniversitesi Sağlık uygulama ve Araştırma Hastanesi Çocuk Onkoloji Servisi’nde tedavi görüyordu. Demir\'in dün durumu ağırlaştı. Doktorların müdahalede bulunduğu küçük kız, kurtarılamadı. Demir için birçok kez kan bağışı duyuruları yapılmıştı. Demir\'in cenazesi gözyaşları arasında toprağa verildi.

FOTOĞRAFLI

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Gürkay GÜNDOĞANZONGULDAK DHA ZONGULDAKGamze DemirAilesi BoluDemirEcevitSağlıkAraştırma HastanesiOnkoloji ServisindeDoktorlarınFOTOĞRAFLI

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

"Ulusalcılar ve iktidar Kılıçdaroğlu karşıtlığında birleşti"...

Canlı yayında böyle sallandılar...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Alabalık çiftliğinde 'balıkları çalan' yaban kedisi yakalandı: Asıl 'sorun' su...

Porno gençleri cinsellikten uzaklaştırıyor...

Elazığ'da 6,6 büyüklüğünde deprem!...

Prof. Naci Görür: Elazığ ve köyleriyle ilgili projeler hazırladık, TÜBİTAK...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24