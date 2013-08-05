'Beynin yenilenme özelliği var'

Bazı canlılar kopan bütün bir uzuvlarını dahi yenileyebilirlerken evrimsel gelişmişlik artıkça kendini yenileme yeteneği de azalır. İnsan da, bu yeteneği en az bulunduruan türlendendir.

Beynin ise kendisini hiçbir şekilde yenilemediği görüşü uzun yıllardır bilim çevrelerince kabul ediliyordu. Fakat son bulgular bunun istisnaları olabileceğini gösteriyor.

Cambridge Üniversitesi Psikiyatri kliniğinde Nörobilim üzerine Doktora yapan Dr. Muzaffer Kaşer, beynin yenilenebildiğini ve esnek olabildiğini (plastisite) söyledi.

Med-İndex’ten Esra Öz’e konuşan ve çok kısa bir süre öncesine kadar beyin hücrelerinin kesinlikle bölünemeyeceği gibi bir bilgi olduğunu belirten Kaşer, “Şu anda beyindeki plastisitenin, şekillenebilirliğin özellikle belli beyin bölgelerinde çok fazla olduğunu biliyoruz. Sadece bağlantıların artması değil, aynı zamanda yeni hücre yapımının da beyinde gerçekleştiği bilgisine sahibiz. Bir takım yerleşik bilgiler yeni bilimsel bulgularla değişiyor” ifadesini kullandı.