Beynin sigara tiryakiliğiyle bağlantılı kısmı bulundu

ABD 'deki Rochester Üniversitesi'nde yapılan araştırmada farklı beyin hasarına uğramış 156 felç hastası incelendi. İnceleme sonucu, felç geçirdiklerinde insular korteks bölgesi zarar gören hastaların sigarayı daha kolay bıraktıkları saptandı. Uzmanlar, beynin bu bölgesini hedef almanın tiryakilerin sigarayı bırakmasına yardımcı olabileceğini söylüyor.

BBC 'nin haberine göre, piyasadaki sigarayı bırakma amaçlı ilaçların çoğu, nikotinin beynin ödüllendirme mekanizmasını harekete geçirmesini engelleme prensibiyle üretiliyor. Nikotin bantları ve sakızları da yoksunluk nöbetlerinin kontrollü nikotin alımıyla hafifletilmesini amaçlıyor.

Derin beyin stimülasyonu...

Çalışmayı yürüten Amir Abdolahi ve arkadaşları ise insular korteksin sigara bağımlılığıyla mücadele tedavisinde yeni ve önemli bir hedef olabileceğine inanıyor. Tedavilerin beynin bu bölgesine odaklanabileceğini söyleyen Abdolahi "Derin beyin stimülasyonu ve transkranyal manyetik stimülasyon gibi tedavi yöntemleri araştırılabilir" dedi.

Abdolahi "Bağımlılık mekanizmasını ve insular korteksin oynadığı rolü tamamen anlamak için çok daha fazla araştırma yapılmalı ama beynin o bölgesinde bağımlılığı etkileyen bir şeyler olduğu kesin" diye konuştu. Araştırmaya katılanlar felç nedeniyle hastaneye yatırılan hastalardı.



Beyin taraması sonucu deneklerin 38'inde insular kortekste, 118'inin de beynin diğer bölümlerinde hasar oluştuğu tespit edildi. Doktorlar hastaların hepsini sigarayı bırakmaya teşvik etti ve üç ay boyunca denekleri izleyerek kaçının gerçekten bıraktığını ve bunu kolay bulup bulmadıklarını gözlemledi.

İnsular korteksi zarar görenlerin yüzde 70 oranında sigarayı bıraktıkları görülürken, beynin diğer kısımları zarar gören hastaların sigarayı bırakma oranı yüzde 37'de kaldı. Ayrıca ilk gruptakilerin nikotin nöbeti, açlık, öfke, uykusuzluk ve kaygı gibi yoksunluk belirtilerini de daha az yaşadığı görüldü.



Daha önce de Güney Kaliforniya Üniversitesi'nden Dr. Antonie Bechara yaptığı araştırma sonucu insular korteksi zarar gören felç hastalarının vücutlarının sigara içme arzusunu unuttuklarını söylemişti.



Beynin derinliklerinde iyi korunan bir bölgede olan insular korteks, beynin diğer bölgeleriyle yoğun bağlantılara sahip. Uzmanlar bu bölgenin arzular ve duygularla ilgili olduğuna inanıyor.