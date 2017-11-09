Beynimizi hackleyebilirler mi?

Güney Afrika’nın Johannesburg kentinde bulunan Wits Üniversitesi, insan beynini ilk defa internet ortamına bağladıklarını açıkladı. Üniversitenin yaptığı araştırma Medical Express’te yayımlandı. Dünya çapında ilgi toplayan ‘Brainternet’ projesinde, kişilerin kafasına yerleştirilen EEG cihazıyla beyin dalgaları, bir Raspberry Pi bilgisayarında dönüştürüldü.

Üniversitede, Elektrik ve Bilgisayar Mühendisliği Öğretim Üyesi olan Adam Pantanowitz, Brainternet ile kişilerin beyin aktivitelerini eş zamanlı olarak gözlemleyebileceklerini ve bunun gelecekte hem beyinden internet ortamına, hem de internet ortamından beyine veri gönderecek bir akıllı telefon uygulaması haline gelebileceğini söyledi.

Beynin bilgisayar ortamına bağlanması aynı zamanda etik ve güvenlik açısından bazı endişelere yol açtı. Karar'ın haberine göre Pantanowitz, “Proje ile beynimiz ile internet arasında yolculuk yapabilen bilgiler bazı kişisel güvenlik sorunları oluşturabilir. Bu da toplum için ciddi bir tehlike oluşturur’’ diyor.

Tehlikeyi önlemek için ise Çin’in kurduğu kuantum iletişim projesini öne süren Pantanowitz, güvenlik meselelerini dikkate alan tüm internet ağından tamamen bağımsız bir bağlantı ağı oluşturulmasını öneriyor.