Beynimiz tozpembe görüyor

T24- İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre beynimiz “Merak etme. Her şey yoluna girecek” diyormuş.

Hürriyet'in haberine göre, Nature Neuroscience’ta yayınlanan araştırmada, beynin geleceğe dair iyi haberleri işlemekte çok iyi olduğu görüldü.





Londra Üniversitesi’nden uzmanlar, araştırmanın insanların yüzde 80’inin iyimser olduğunu ortaya koyduğunu belirtti. Uzmanlar “hayatı tozpembe” görmenin endişe ve stresi azaltabileceğini, bununla birlikte karşılaşılan riskleri kabul etmeyi engelleyebileceği konusunda uyardı.

