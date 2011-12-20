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Sağlık

Beyni genç tutmak için az yiyin!

İtalyan bilim insanlarının yaptığı araştırma az yiyen farelerin beyninin genç kaldığını gösterdi.

20 Aralık 2011 02:00


T24 - İtalyan bilim insanlarının yaptığı araştırma az yiyen farelerin beyninin genç kaldığını gösterdi.
 


ntvmsnbc ve Ajanslar'ın haberine göre; İtalyan bilimcilerin araştırması, az yiyen farelerin beyninde CREB1 adı verilen, beyin hücrelerinin işlevini daha iyi yerine getirmesinde rol oynayan bir proteinin üretildiğini gösterdi.

Araştırmaya imza atanlardan Giovambattista Pani, bu proteinin "uzun ömür ve beynin sağlıklı olmasıyla" bağlantılı çok sayıda geni etkin hale getirdiğini belirtti.

Normalde yediğinin yüzde 30'u azaltılan laboratuvardaki farelerin yaşam süresinin daha uzun olduğu, bu hayvanların obez olmadığı ve şeker hastalığına yakalanmadığı, hafıza ve zihinsel becerilerinin de daha iyi olduğu görüldü.

Ayrıca bu farelerin daha az saldırgan olduğu, yaşlanırken Alzheimer belirtileri göstermediği ya da çok hafif belirtiler gösterdiği belirlendi.

PNAS dergisinde yayımlanan araştırmada Pani, kaloriyi azaltmadan beyni genç tutabilmek için CREB1'i etkin hale getirmenin bir yolunu bulmayı umut ettiklerini vurguladı.



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