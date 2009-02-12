T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Beyni 'büyüyen' robot

İskoç bilim adamları, insan gibi gelişim gösteren ve yeni şeyler öğrendikçe elektronik beyni 'büyüyen' bir robot üretti.

12 Şubat 2009 02:00

İskoç bilim adamları, insan gibi gelişim gösteren ve yeni şeyler öğrendikçe elektronik beyni 'büyüyen' bir robot üretti.

Robert Gordon Üniversitesi'nde görevli bir grup uzman tarafından geliştirilen insansı robotun ilk aşamada sürünerek hareket ettiği, ancak uygulanan bir grup testin ardından geçirdiği 'evrim' sayesinde 4 ayak üzerinde hareket etmeye başladığı kaydediliyor.

Proje ekibinden Doktor Chris Macleod, robotun çevre özelliklerine göre davranışlarını düzenlediğini, önüne gelen engelleri aşmak için çözümler ürettiğini ve karşısına çıkan objeleri 'av' ya da 'avcı' olarak tanımladığını belirtti.

Robotun elektronik beyninin fiziksel olarak sürekli bir büyüme içerisinde olduğunu vurgulayan Macleod, 'Dünyadaki hiçbir robota benzemiyor, kesinlikle türünün tek örneği' diye konuştu.

Uzmanlar, insansı robotun yakın gelecekte ev işlerine yardımcı olacak düzeye gelebileceğini öngörüyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Prof. Daron Acemoğlu: Ekonomideki kriz 1-2 yıl sürecek, üretkenlik sıfır,...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Adalet Bakanı, Haznevi tarikatının elini öpmeye çalışırken görüntülendi...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Müftüden 'düşük bel pantolon' uyarısı: "Rükuya eğildiği zaman cemaatin dikkati...

Türk İş, DİSK ve Hak İş'ten ortak asgari ücret açıklaması:...

Erdoğan: Katar Emiri'nin annesinin arsa almasında yasal engel bulunmuyor; George...

Sırrı Süreyya Önder film setinde ortaya çıktı...

Britanya Parlamentosu Brexit'i onayladı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24