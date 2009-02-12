Beyni 'büyüyen' robot

İskoç bilim adamları, insan gibi gelişim gösteren ve yeni şeyler öğrendikçe elektronik beyni 'büyüyen' bir robot üretti.



Robert Gordon Üniversitesi'nde görevli bir grup uzman tarafından geliştirilen insansı robotun ilk aşamada sürünerek hareket ettiği, ancak uygulanan bir grup testin ardından geçirdiği 'evrim' sayesinde 4 ayak üzerinde hareket etmeye başladığı kaydediliyor.



Proje ekibinden Doktor Chris Macleod, robotun çevre özelliklerine göre davranışlarını düzenlediğini, önüne gelen engelleri aşmak için çözümler ürettiğini ve karşısına çıkan objeleri 'av' ya da 'avcı' olarak tanımladığını belirtti.



Robotun elektronik beyninin fiziksel olarak sürekli bir büyüme içerisinde olduğunu vurgulayan Macleod, 'Dünyadaki hiçbir robota benzemiyor, kesinlikle türünün tek örneği' diye konuştu.



Uzmanlar, insansı robotun yakın gelecekte ev işlerine yardımcı olacak düzeye gelebileceğini öngörüyor.