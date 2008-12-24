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Sağlık

Beyne az kan gitmesi Alzheimer nedeni olabilir

Beyne giden kanın azalmasının Alzheimer hastalığının başlıca nedenlerden biri olabileceği bildirildi.

24 Aralık 2008 02:00

Beyne giden kanın azalmasının Alzheimer hastalığının başlıca nedenlerden biri olabileceği bildirildi. 

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Şikogo'daki Northwestern Üniversitesi'nden Robert Vassar ve ekibinin insan ve fare beyinleri üzerinde yaptığı araştırma, beynin yeterli oranda kan alamamasının, dolayısıyla glikoz eksikliğinin "elF2alfa" proteininin değişime uğramasına neden olduğunu ortaya koydu.

Bu proteinin değişime uğramasının "BACE1" enziminin üretimini artırdığı, bunun da sinirlerin mesajları göndermesini engelleyen amiloid plaklarına neden olduğu belirtildi.

Beyne kan akışının artırılmasının Alzheimer hastalığının önlenmesi ya da tedavisinde etkili bir yaklaşım olabileceğini ifada eden Vassar, hastalığın önlenmesi için spor yapmak, kandaki kötü kolesterolü indirmek ve yüksek tansiyonu takip etmek gibi basit bir stratejinin etkili olabileceğini ifade etti.

Araştırma, Amerikan Neuron dergisinde yer alıyor.

Dünyada 24 milyondan fazla Alzheimer hastası bulunuyor. Dünya Sağlık Örgütü'ne göre bu sayı 20 yılda 2 katına çıkabilir.

(AA)

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