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Ekonomi

Beymen'in halka arz büyüklüğü 1.0 - 1.2 milyar lira bekleniyor

İstanbul, 25 Nisan (DHA) - Önümüzdeki günlerde halka arz edilmesi beklenen Beymen’de halka arz edilecek hisse miktarı artırılarak yüzde 49’a yükseltildi

25 Nisan 2018 16:56

İstanbul, 25 Nisan (DHA) - Önümüzdeki günlerde halka arz edilmesi beklenen Beymen’de halka arz edilecek hisse miktarı artırılarak yüzde 49’a yükseltildi.
Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları’ndan Kamuyu Aydınlatma Platformu\'na (KAP) yapılan açıklamada Beymen’in yüzde 43\'üne kadarlık kısmına karşılık gelen, toplam 67 milyon 176 bin 750 lira nominal değerdeki 67 milyon 176 bin 750 paya kadarlık kısmının halka arz edileceği duyuruldu.
Aynı duyuruda toplanan kesin talebin satışa sunulan payların nominal değerinden fazla olması halinde, Beymen sermayesinin yüzde 6.0\'ına kadarlık kısmına karşılık gelen, toplam 9 milyon 373 bin 500 lira nominal değerdeki 9 milyon 373 bin 500 paya kadarlık kısmının ek satış kapsamında satışa sunulabilmesine karar verildiği belirtildi. Ek satışla birlikte yüzde 49’a kadarlık kısım (76 milyon 550 bin 250 pay)  halka arz edilebilecek. Bu oran daha önce taslak izahnamede \"yüzde 40 artı yüzde 6.0\" olarak duyurulmuştu.
Yeni hisse oranına göre halka arz büyüklüğü 980 milyon lira ile 1 milyar 175 milyon lira arasında değişecek. Beymen’in piyasa değeri ise 2.0 milyar lira ile 2.4 milyar lira aralığında oluşacak.
Beymen’in halka arz fiyat aralığı geçtiğimiz hafta hisse başına 12.8 - 15.36 lira olarak açıklanmıştı.

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