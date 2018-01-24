T24 LogoT24 Logo
Ekonomi

Beymen'e 2017 Dünyanın En İyi Moda Perakendecileri Ödülü

İstanbul, 24 Ocak (DHA) –  Türkiye lüks perakende sektörünün önde gelen markalarından Beymen, “Dünyanın En İyi Moda Perakendecileri” ödülünü kazanan ilk Türk markası oldu

24 Ocak 2018 21:37

İstanbul, 24 Ocak (DHA) –  Türkiye lüks perakende sektörünün önde gelen markalarından Beymen, “Dünyanın En İyi Moda Perakendecileri” ödülünü kazanan ilk Türk markası oldu.
Beymen, 50 ülkede, 8 ayrı dilde yılda dört kez yayınlanan, moda dünyasının en prestijli uluslararası yayınlarından WeAr Global Dergisi tarafından verilen “2017 Dünyanın En İyi Moda Perakendecileri” ödülüne layık görüldü. 
Moda dünyasının en iyi mağazaları, koleksiyonları ve yeni trendleri ile ilgili geniş içeriğiyle dünyanın önde gelen satın almacıları, perakendecileri, etkili kişileri, trend belirleyicileri ve karar vericileri tarafından yakından takip edilen WeAr Global Dergisi, bu yıl onuncu kez düzenlediği “Dünyanın En İyi Moda Perakendecileri” ödülünü kazananları derginin Ocak 2018 sayısında açıkladı. Derginin yazı işleri ekibi ve okurlarının 2017 yılı aday mağazaları arasından yaptıkları değerlendirmede “2017 Dünyanın En İyi Moda Perakendecileri” ödülünü; BEYMEN (İstanbul), Dover Street Market (Londra) ve Triple Major (Şangay) kazandı.
Dünyanın En İyi Moda Perakendecileri Ödülü’nü önceki yıllarda kazananlar arasında Colette (Paris), Selfridges (Londra), Liberty (Londra) gibi dünyaca ünlü mağazalar yer alıyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

ETİKETLER

Ocak DHABeymenEnModa Perakendecileri”TürkWeAr Global DergisiDünyanın EnOcakDergininBEYMENDover Street Market LondraTriple MajorModa PerakendecileriColette Paris Selfridges Londra Liberty Londra

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya, Suriye’deki işbirliği nedeniyle Libya’da da Türkiye ile ilerlemeye çalışıyor...

Sezgin Tanrıkulu: Deprem yardımlarının tek elden yürütülmek istenmesi dayanışmayı engelleniyor...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

Ünlü porno yıldızı Johnny Sins, Türkiye'ye geleceğini 'Erik Dalı'yla duyurdu:...

KONDA Genel Müdürü Bekir Ağırdır: Gençlerin çoğunluğu ‘Bu siyasetçiler ve...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Acun Ilıcalı'dan Süleyman Soylu tepkisi: Şaşkınlıkla karşılıyorum...

Ahmet Hakan: "Allah belanı versin zerdeçal" diyorum, başka da bir...

Merkez Bankası 2020 yılı sonu enflasyon tahminini açıkladı...

Marmaris açıklarında 5.5 büyüklüğünde deprem...

Dünya Sağlık Örgütü Koronavirüs nedeniyle 'küresel acil durum' ilan etti...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24