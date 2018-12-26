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Ekonomi

Beymen ödüle layık görüldü

İSTANBUL, (DHA)- Beymen, 'Türkiye’nin Ciroya Göre En Büyük Lüks Perakende Şirketi Ödülü'nün sahibi oldu

26 Aralık 2018 18:54

İSTANBUL, (DHA)- Beymen, \'Türkiye’nin Ciroya Göre En Büyük Lüks Perakende Şirketi Ödülü\'nün sahibi oldu.

Beymen\'den yapılan açıklamaya göre, Capital ve Ekonomist dergileri tarafından bu yıl ikinci kez düzenlenen \'Perakendede İnovasyon Forumu ve Ödülleri\', 25 Aralık Salı günü İstanbul’da gerçekleştirildi.

Türkiye’nin geleneksel perakende sektörü buluşması olarak adlandırılan buluşmanın son bölümünde, Capital Dergisi tarafından gerçekleştirilen araştırma sonuçlarına göre verilen \'Perakendede Büyüme Ödülleri\' ile perakendeciler cirodan istihdama, mağaza sayısından metrekare büyüklüğüne kadar çeşitli alanlarda toplam 38 başlıkta ödüllendirildi.

Törende, 2017 yılında 1,3 milyar lira ciro elde ederek, “Türkiye’nin Ciroya Göre En Büyük Lüks Perakende Şirketi Ödülü”nün sahibi olan Beymen’in ödülünü Beymen Ceo’su Elif Çapçı aldı.

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