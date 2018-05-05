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Ekonomi

Beymen halka arzdan vazgeçti

İSTANBUL, (DHA)- BEYMEN’in hisselerinin yüzde 100’üne sahip olan Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A

05 Mayıs 2018 00:07

İSTANBUL, (DHA)- BEYMEN’in hisselerinin yüzde 100’üne sahip olan Boyner Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. bugün KAP’a yaptığı açıklamada BEYMEN’in halka arzının daha ileri bir tarihte tekrar değerlendirmek üzere iptal edildiğini duyurdu.

Yapılan açıklamada şirket, “Yönetim Kurulumuz gelişen ülkeler finansal piyasalarında son dönemde yaşanan aşırı dalgalanmaların etkisiyle, yeterli talebin oluşmaması nedeniyle Beymen Mağazacılık A.Ş. hisselerinin halka arzını daha ileri bir tarihte değerlendirmek üzere iptal etmiştir” dedi.

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