Beymen’den Covid-19 raporu: Cadde mağazaları açıldı, internette siparişler yüzde 245, müşteri sayısı yüzde 80 arttı

T24 Ekonomi

Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. CEO’su Elif Çapçı, Covid-19 salgınıyla mücadeleye verdikleri destek ve hayata geçirdikleri önlemleri paylaşırken, “dijitale büyük yatırım yaptıklarını ve yeni dönemde e-ticaretin büyüme hızının daha artacağını, beymen.com’un sipariş hacminin nisan ayında yüzde 245 arttığını, yeni müşteri sayısının da yaklaşık yüzde 80 artış gösterdiğini” söyledi. Çapçı, 12 Mayıs’tan itibaren caddelerdeki mağazaların özel sağlık önlemleriyle açıldığını, “henüz evden çıkmak istemeyen müşteriler için yeni servisler düzenlendiğini” duyurdu. Beymen’den yapılan açıklamada, grubun Covid-19 döneminde yaptığı çalışmalar, yeni uygulamalar ve elde edilen sonuçlar hakkında bilgi verildi. “Grup olarak, Covid-19 ile ilgili haberleri dünya kamuoyuna yansıdığı ilk günden beri yakından takip ederek, olası senaryolar dâhilinde hem çalışanların hem de müşterilerin sağlığını korumaya yönelik çalışmalar gerçekleştirdiklerini” anlatan Beymen Perakende ve Tekstil Yatırımları A.Ş. CEO’su Elif Çapçı, “Aldığımız önlemler kapsamında mart ayı başından itibaren tüm çalışanlarımızın yurtdışı iş seyahatlerini iptal ettik. Ülkemizde ilk Covid-19 vakasının açıklanmasının ardından da genel merkez ve sahada olması zorunlu olmayan çalışanlarımızı evden çalışma sistemine geçirdik. Çalışanlarımızın tamamı doktor yönetiminde hazırlanmış Covid-19 eğitimlerini tamamladılar. Tüm mağazalarımız uluslararası standartlardaki ürünlerle, özel eğitimli personelimizce rutin olarak hem gün içinde hem de kapanış sonrasında Huwa-San’ın uluslarararası ekolojik ürünleri ile dezenfekte edilmeye başlandı” dedi.

Salgınla mücadeleye bağış ve sağlıkçılara giyim paketi

Sağlık Bakanlığı başta olmak üzere tüm yetkili mercilerin aldığı kararlara uymayı ilke edindiklerini belirten Elif Çapçı, grubun Covid-19 ile mücadeleye sağladığı destek konusunda şu bilgileri verdi: “Bu kapsamda 19 Mart tarihinde tüm mağazalarımızın ve butiklerimizin faaliyetlerini geçici olarak durdurma kararı aldık. Müşterilerimize alışkın oldukları deneyimini en iyi şekilde sunmak için hizmetlerimizi online kanallarımız üzerinden sürdürdük. Covid-19 ile mücadelede ülkemiz için ne yapabiliriz konusu da hep gündemimizdeydi. Bu kapsamda Milli Dayanışma Kampanyası’na 1 Milyon TL, İstanbul Üniversitesi Çapa Tıp Fakültesi, İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi ve İzmir 9 Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi’ne toplam 1 Milyon TL bağışladık. Nakdi bağışın yanı sıra, Türkiye’nin dört bir yanında büyük fedakârlık ve özveri ile emek veren, en ön saftaki doktor ve sağlık çalışanlarımızın haftalık temiz kıyafet ihtiyaçlarını karşılayabilmek için özel hazırladığımız giyim paketlerini ulaştırdık. Böylece diğer bağışlarımızla birlikte toplam 5 Milyon TL değerinde destekte bulunmuş olmanın mutluluğunu yaşadık.”

Cadde mağazaları sağlık önlemleriyle açıldı

İlk günden bu “Bu zor zamanları birlikte aşacağız” diyerek aralıksız çalıştıklarını söyleyen Çapçı, 12 Mayıs Salı gününden itibaren Türkiye genelinde caddelerde yer alan dört Beymen, bir Beymen Club ve altı NetWork mağazasının yeniden hizmete açıldığını kaydetti. Elif Çapçı, yeniden açılan mağazalardaki sağlık önlemlerini şöyle aktardı: “Yeni dönemde müşterilerimiz ve çalışanlarımız için pek çok sağlık ve güvenlik önlemi aldık. Düzenli sağlık kontrolünden geçen ve her gün ateşleri ölçülen ekiplerimiz, kişisel koruyucu ekipmanları ile sosyal mesafe kurallarına uygun şekilde müşterilerimize hizmet verecekler. Mağazalarımız, özel eğitimli personelimiz tarafından uluslararası standartlardaki dezenfektan markası Huwa-San’ın ekolojik ürünleri ile virüs ve benzeri mikroorganizmalar üzerinde etkili olan uluslararası standartlardaki ekolojik ürünler ile rutin olarak hem gün içinde hem de kapanış sonrasında dezenfekte edilecek. Aynı şekilde deneme kabinlerimiz de her kullanım öncesi dezenfekte ediliyor olacak. Denenmiş ürünler hijyen koşulları gereği mağazalarımızda hazırlanan özel alanlarda bekletildikten ve yoğun buharlı ütüleme işlemi yapıldıktan sonra ertesi gün yeniden servise sunulacak. Ürün değişim hizmeti mağazalarımızda belirtilen özel alanlarda yapılacak. İade ürünler, özel alanda bekletilip dezenfekte edildikten sonra reyona yeniden çıkarılacak. Ödemeler konusunda da hassasiyet gösteriyoruz. Bunun için temassız ödeme veya uzaktan ödeme seçenekleri sunuyoruz.”

Dışarı çıkmak istemeyenler için özel servisler

Yeni dönemde yeni servisleri hayata geçirdiklerini belirten Elif Çapçı, şöyle devam etti: “Mağazalarımızda özel alışveriş deneyimi yaşamak isteyen müşterilerimiz, Randevulu Özel Alışveriş için Beymen Özel Müşteri İlişkileri Hattımızı (444 4 700) veya satış danışmanlarını arayarak özel randevu alabilir, tercihleri doğrultusunda hazırlanan ürünleri beklemeden keşfedebilirler. Alışveriş keyfini mağaza dışında yaşamak isteyen ve evden çıkmak için henüz erken olduğunu düşünen dostlarımız için de Beymen Danışmanım’ı hayata geçiriyoruz. Beymen Danışmanım servisimiz kapsamında Özel Müşteri İlişkileri Hattı’mızı arayan müşterilerimiz diledikleri stil danışmanımızla birlikte tarzlarına uygun ürünleri digital olarak keşfedebilecek ve satın alabilecek. Beymen Evim’de servisimiz ile The One Beymen Özel Müşteri Programı kapsamındaki VIP ve Platinum müşterilerimiz diledikleri gün ve saatte kendileri için hazırlanan koleksiyon seçkisini evlerinin ya da ofislerinin konforunda deneyimleme ayrıcalığına sahip olacaklar. İster mağazalara gelerek, ister evlerinden alışveriş yapan müşteriler için temassız veya uzaktan ödeme seçenekleri sunulacak. Ev konforunda seçilen ürünler veya mağazadan ayrılırken aldığı paketleri yanında taşımak istemeyenler BEYMEN 24’ servisi ile aynı şehirde 24 saat içerisinde ürünlerini ücretsiz olarak teslim alabilecekler.”

Son yıllarda dijitalleşmenin grup olarak öncelikli hedefleri arasında yer aldığına değinen Elif Çapçı, “Pandemi döneminde alışverişlerin e-ticarete yönelmesi, doğru yolda ilerlediğimizi bize bir kez daha göstermiş oldu. Beymen.com’un nisan ayı sipariş hacmi yüzde 245 artarken, yeni müşteri sayısı yaklaşık yüzde 80 artış gösterdi. Yıllardır mağazalarımızda müşterilerimize sunduğumuz kusursuz alışveriş deneyimini, dijital kanallarımızda da müşterilerimize en iyi şekilde sunabilmek için omnichannel uygulamalarımıza büyük yatırımlar yaptık. Dijital yatırımlarımız grup olarak önümüzdeki dönemde artarak devam edecek” dedi.