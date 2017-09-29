Beymen Club’tan sonbahar-kış koleksiyonu: Günlük hayatta rahatlık sağlayan jarse ceket grupları ön planda

İstanbul, 29 Eylül (DHA) BEYMEN Club, 2017-2018 Sonbahar Kış sezonu yeni koleksiyonunu görücüye çıkardı. Beymen Artistik Direktörü Murat Türkili, \"Yeni sezonda şehir dışına yapılan minik kaçamaklar, uzun haftasonları, yeni yolculukların ve deneyimlerin yarattığı heyecan, yeni şehirler ve mimarilerden ilham aldık\" dedi.

Yeni koleksiyonda şehir dışına yapılan minik kaçamaklar, uzun hafta sonları, yeni yolculuklar ve deneyimlerin yarattığı heyecan, yeni şehirler ve mimarilerden ilham aldıklarını belirten Beymen Artistik Direktörü Murat Türkili, “Beymen Club kendine has tavrı ve stili olan lifestyle bir marka. Doğadan beslenen ve onu baz alan aynı zamanda tradisyonu her zaman kendi DNA’sında tutup onu tekrar tekrar yorumlayan bir marka. Yeni sezonda alıştığı dünyanın sınırlarını zorlamaktan keyif alanlarla yepyeni bir yolculuğa başlıyoruz. Yeni sezonda şehir dışına yapılan minik kaçamaklar, uzun hafta sonları, yeni yolculukların ve deneyimlerin yarattığı heyecan, yeni şehirler ve mimarilerden ilham aldık. Ayrıca yine Beymen Club kadınının seyahatleri sırasında biriktirdiği, hikayesi olan şık, vintage, antika parçalara duyduğu meraktan yola çıkarak hand made görüntüsünde takım trikoları da koleksiyona ekledik” diye konuştu.

\"Hem iş, hem de günlük hayatta rahatlık sağlayan jarse ceket gruplar ön planda\"

Tasarımlarda renk gruplarını ve zıt renkleri bir araya getirdiklerini kaydeden Türkili, \"Pembe, sarı, kırmızı ve turuncu ile sezona renkli bir giriş yaptık. Bu sezon tasarımlarında benzer renk gruplarını ya da zıt renkleri bir araya getirdik. Dantel ve volanlar ile feminen bir görünüm kazanan Kadın 2017-2018 Sohbahar-Kış Koleksiyonu’nda uzun elbise ve cropped pantolonlar, kış mevsiminden ilham alan manzara detaylı eğlenceli sweatshirtler, hem iş, hem de günlük hayatta rahatlık sağlayan jarse ceket gruplarını ön plana çıkardık. Neşeli küçük çiçek desenleri baskılarda veya üç boyutlu işlemelerde hayat buluyor. Ayrıca tasarımlarda kullanılan feminen boncuk ve inci detayları koleksiyonun geneline pırıltı saçıyor\" ifadelerini kullandı.

Beymen Club Erkek 2017-2018 Sonbahar Kış koleksiyonu

Beymen Club Erkek koleksiyonu ile ilgili de bilgi veren Türkili, \"Farklı tarzların ve renklerin birleşimiyle zenginleşen Beymen Club Erkek 2017-2018 Sonbahar Kış koleksiyonunda; gri tonlarda yorumlanan kamuflaj desenler, dış giyimlerin yanı sıra denim ve polo tshirtlerde yer verdik. Activewear’den ilham alan tasarımlarda bonded su geçirmez fermuar detayları, şık eşortman takımlar, balıksırtı ve prince de galle gibi klasik erkek desenlerin yeniden yorumlandığı trikolar dikkat çekiyor. Vintage outdoor temasından esinlenen tasarımlarda yağ apreli özel koton dış giyimler, indigo polo ve gömlekler, el çizimi dağ grafikleri göze çarparken, streetwear tasarımlar mor, sarı ve saks gibi canlı renklerin yanı sıra colorblock ve geometrik görüntülerle renkleniyor\"açıklamalarında bulundu.

Koton gömlekler, sweat-shirt’ler, kamuflaj baskılı derilerin yeni sezonda ön plana çıktığını aktaran Türkili, \"Chinolar, jogging pantolonlar ve jakarlı denimler ile kombinlenen baskılı t-shirtler, farklı biye ve manşetlerle zenginleşen koton gömlekler, sweat-shirt’ler, kamuflaj baskılı deriler, bomber formda trikolar Beymen Club Erkek 2017-2018 Sonbahar Kış koleksiyonun genç görünümünü tamamlıyor. Dijital baskılı puf montların damgasını vurduğu sezonda, içi çıkarılabilen kapüşonlu yelekler, patchwork görüntüde yelek ve trikolar da dikkat çekiyor. Koleksiyonun sürprizi armalar ise modaseverlere diledikleri tasarımları stillerine göre kişiselleştirme fırsatı sunuyor\" diyerek sözlerini tamamladı.

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