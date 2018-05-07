Beymen Club'tan annelere özel hediyeler

İSTANBUL, (DHA) 2018 İlkbahar-Yaz Koleksiyonunda etnik zenginliklerden, sanattan ve doğadan ilham alan BEYMEN Club, yenilikçi ve keyifli tasarımlarıyla Anneler Günü için pek çok hediye seçeneği sunuyor.

ROMANTİK ANNELER İÇİN

Beymen Club Kadın 2018 İlkbahar-Yaz Koleksiyonu, çiçek desenleri, üç boyutlu işlemeler, pliseler, volümlü kıvrımlar, zarif nakışlar ve renkli grafiklerle zenginleşen göz alıcı detayları ile şık ve zarif bir yaz müjdeliyor. Şehir şıklığından ödün vermeden tasarlanan kusursuz kalıplı ceket pantolon takımlar feminen fisto bluzlarla kombinlenerek, sezona özel geliştirilmiş kumaş ve detaylarıyla yeniden yorumlanıyor.

Ferah ve hafif dokusuyla konforlu ama şık bir stilin temel taşlarını oluşturan keten tasarımlar, yaz boyunca annenizin vazgeçilmezi olacak.

SPORTİF ANNELER İÇİN

Beymen Club’ın yeni sezondaki gözde parçaları arasında yer alan eşofman takımlar, neşeli ve pozitif sloganlı sweatshirt ve tshirtler, desenli şehir şortları her daim şık olmak isteyen sportif anneler için uygun hediye seçenekleri arasında.

AYAKKABI VE ÇANTA TUTKUNU ANNELER İÇİN

Şık terlikler, hasır ayakkabılar, zamansız clucth’lar, üç boyutlu payet detaylara sahip çanta ve espadril modelleriniin yer aldığı Beymen Club Kadın 2018 İlkbahar-Yaz Ayakkabı Çanta Koleksiyonu’nda anneleri mutlu edecek pek çok hediye seçeneği sunuyor.

(FOTOĞRAFLI)